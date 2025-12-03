Con vocación de servicio y compromiso, cientos de nuevos jóvenes aspirantes a la Policía de la provincia de Buenos Aires iniciaron su preparación en la Escuela Juan Vucetich, para luego capacitarse en diferentes especialidades criminalísticas y dar servicio en las 17 ciudades de La Matanza.

El Municipio de La Matanza (gobernado por el intendente Fernando Espinoza) organiza cada año, a través de la Secretaría de Juventudes, las convocatorias de Sumate a la Fuerza para la inscripción a la Policía Bonaerense, destinada a jóvenes de 17 a 29 años. En la última inscripción, más de 1.400 aspirantes se registraron para el ciclo 2026, de los cuales 500 jóvenes ya comenzaron el proceso de formación para integrar la fuerza y reforzar la seguridad en todo el distrito de La Matanza.

Durante el acto de bienvenida de las y los jóvenes aspirantes, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza expresó: “Estamos viendo los resultados del trabajo en conjunto entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro bonaerense Javier Alonso y nosotros desde La Matanza. Todos estamos trabajando fuerte y mancomunadamente, y este es uno de los grandes resultados”, y valoró: “Más de 500 jóvenes de La Matanza comenzaron a formarse en la Escuela de Policía Juan Vucetich, sede La Matanza, que hace tres años abrimos en Ciudad Evita”.

“Los profesores universitarios que van a tener son los mismos docentes que dictan clases en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM)”, destacó el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza y agregó: “La Policía de la Provincia de Buenos Aires tiene especialidades como, por ejemplo, la licenciatura en seguridad, licenciatura en criminalística, en investigación criminal con tecnología o policía ecológica, entre otras”.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso señaló: “El trabajo conjunto que venimos realizando, junto a la incorporación de estos centenares de jóvenes a las fuerzas, está generando importantes resultados”.

En otro tramo de su alocución, el ministro bonaerense destacó: “En estos últimos seis meses aquí, en La Matanza, se registró un descenso del 15% en los índices delictivos y todo gracias al esfuerzo de una estrategia que llevamos adelante con el Intendente Fernando Espinoza, con la Justicia y con las Fuerzas Federales”.

“A todo esto, se suma la histórica inversión en tecnología que hacemos en La Matanza, con más de 5.000 cámaras de seguridad, 1.200 paradas seguras, 15.000 alarmas vecinales, 100 puntos seguros y el anillo digital con lectoras de patentes, entre otros dispositivos de última generación, todos ellos conectados al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM)”, subrayó el jefe comunal del distrito de La Matanza, Fernando Espinoza.

Espinoza, alcalde del distrito de la primera sección electoral, luego concluyó: “Vamos a seguir fortaleciendo los mecanismos para combatir el delito, generar una comunidad más segura, y brindar mayor tranquilidad a nuestras vecinas y vecinos”.