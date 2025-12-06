Empleados de comercio cerraron un nuevo aumento: las claves del acuerdo
El sector acordó dos sumas fijas no remunerativas y una revisión en marzo de 2026. Cómo se pagarán los montos y qué cambia para miles de trabajadores.Argentina06 de diciembre de 2025Mariana Portilla
La paritaria de comercio, una de las más grandes del país, volvió a actualizarse en medio de la inestabilidad económica y la necesidad de sostener el poder adquisitivo.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) sellaron un acuerdo que incorpora sumas fijas no remunerativas, extiende beneficios previos y fija una revisión clave para marzo de 2026.
El convenio establece el pago de una suma fija no remunerativa de $60.000, encuadrada en el artículo 6° de la Ley 24.241. Se abonará en diciembre, enero, febrero y marzo, y se extinguirá con cada desembolso mensual. La excepción será el pago correspondiente a marzo de 2026, que pasará a incorporarse al salario básico en abril del mismo año.
Además del nuevo monto, las partes acordaron extender hasta marzo la suma fija no remunerativa de $40.000, que había sido pactada el 26 de junio de 2025.
Esta suma mantendrá las mismas condiciones y alcance establecidos en su acuerdo de origen, aplicando a todas las categorías del convenio colectivo mercantil, permitiendo sostener un complemento salarial clave en el contexto actual.
Revisión prevista para marzo de 2026
El entendimiento incorpora una cláusula de revisión para marzo de 2026. En ese encuentro, las partes evaluarán la evolución de la economía, la variación inflacionaria y el impacto sobre el poder adquisitivo del salario mercantil.
El objetivo es ajustar el convenio si la situación macroeconómica cambia de manera significativa.
El documento aclara que los incrementos pactados no serán vinculantes para las negociaciones futuras en Río Grande, Tierra del Fuego. Sin embargo, una vez homologado por la autoridad laboral, el monto acordado actuará como mínimo convencional, garantizando un piso salarial dentro del marco legal vigente para el resto del país.
La paritaria mercantil es una de las que mayor cantidad de trabajadores abarca en Argentina. Por eso, cualquier modificación en sus condiciones tiene efectos inmediatos en miles de comercios, empresas y empleados del sector.
Con estas dos sumas fijas coexistiendo hasta marzo de 2026 y un monitoreo previsto para ese mes, el acuerdo busca amortiguar el impacto de la inflación y dar previsibilidad en un contexto económico altamente cambiante.
