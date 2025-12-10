La tensión política y económica volvió a escalar en la provincia de Buenos Aires. En pleno cierre del año y con el gobierno nacional bloqueando el endeudamiento solicitado por Axel Kicillof, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) salió a exigir definiciones urgentes: pago del medio aguinaldo de diciembre y continuidad de la paritaria estatal.

El reclamo lleva la firma de Fabiola Mosquera, secretaria general de UPCN Buenos Aires, quien pidió al Ejecutivo provincial “que se hagan todos los esfuerzos posibles para cumplir en tiempo y forma con el pago del medio aguinaldo de diciembre dada la difícil situación económica que atravesamos todos los trabajadores del estado en este cierre de año”. También demandó que se mantenga la negociación salarial prevista para diciembre.

Los planteos se dan mientras la administración bonaerense enfrenta una encerrona financiera: el gobierno de Javier Milei habilita solo el refinanciamiento de deuda previa y se niega a avalar los nuevos tramos aprobados por la Legislatura. Desde La Plata lo leen como un castigo político que condiciona el funcionamiento del Estado provincial en un momento crítico.

Un cierre de año con paritarias en pausa y fondos retenidos

UPCN no es la única organización que reclama. La presión sindical viene en aumento desde noviembre y atraviesa distintos sectores del Estado bonaerense.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ya había advertido que la actualización salarial quedó frenada desde la reunión del 20 de noviembre, mientras que ATE bonaerense pidió una convocatoria “urgente” para recomponer ingresos deteriorados “por las políticas del gobierno nacional que ataca a los trabajadores”, según expresó su secretario general, Claudio Arévalo. La FEGEPPBA también reclamó reactivar la discusión salarial tras la aprobación legislativa del endeudamiento.

Pero ese endeudamiento permanece en suspenso. Aunque la Legislatura acompañó el pedido de Kicillof, el ministro Luis Caputo sostiene que la Provincia “no cumple” con la Ley de Responsabilidad Fiscal y que “técnicamente” no debería acceder a nueva deuda. Esa indefinición dejó en pausa los recursos que el Ejecutivo bonaerense preveía para cerrar el año con previsibilidad financiera.

Desde el gobierno provincial plantean que todos los vencimientos proyectados ya estaban comprometidos y que la negativa nacional no responde a criterios técnicos sino políticos, en un escenario donde el pago del aguinaldo y la continuidad paritaria dependen del flujo de fondos que hoy Nación mantiene retenido.

Escuelas privadas en alerta y un sistema salarial en tensión

El conflicto por el financiamiento provincial impacta además en el sistema educativo. Los colegios privados —especialmente los más de 4.000 subvencionados— cerraron el ciclo lectivo sin saber si habrá o no aumento docente en diciembre. La incertidumbre se profundizó porque las instituciones ya emitieron las cuotas de fin de año: cualquier recomposición salarial tendría que pagarse sin posibilidad de trasladar ese costo a las familias.

“Estamos con un tema de preocupación”, reconoció Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPBA. Explicó que las demoras en definiciones salariales están atadas al retraso legislativo y que si hubiera aumento en diciembre, las escuelas no tendrían forma de recuperarlo. El problema podría extenderse a marzo, cuando se actualizan las cuotas informadas en febrero.

El panorama deja al Estado provincial bajo doble presión: garantizar el aguinaldo de los estatales en tiempo y forma y reabrir la paritaria mientras Nación demora la autorización del endeudamiento que permitiría afrontar esas obligaciones.