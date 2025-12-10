El Municipio de General Pinto informó una serie de acciones que abarcan mejoras ambientales, institucionales y educativas, consolidando una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de los servicios locales y al acompañamiento de la comunidad. Las iniciativas incluyeron la incorporación del primer camión regador destinado a optimizar las tareas de riego, la realización de la sesión preparatoria del Honorable Concejo Deliberante con la jura de los nuevos concejales electos, y la renovación integral de la histórica Casa del Centro de Estudiantes en La Plata.

En primer lugar, la comuna anunció la adquisición del primer equipo de riego montado sobre un camión reacondicionado y adaptado especialmente para esta tarea. Desde el Municipio precisaron que este nuevo recurso permitirá reducir el polvo en el aire, mantener más limpias las vías públicas, mejorar la calidad ambiental en los barrios y optimizar el uso del agua mediante tecnología eficiente. Según indicaron, se trata de “un paso más hacia una ciudad más limpia, fresca y sostenible”, en el marco de las políticas orientadas al bienestar de la población.

Por otro lado, durante la sesión preparatoria del Honorable Concejo Deliberante, prestaron juramento los concejales electos para este nuevo período legislativo. En el acto también se eligió la Mesa Directiva, que quedó conformada por Bruno Di Nucci como presidente del Concejo; Vanessa Suárez; Martín Moreno; Celia Gariboldi; Fernando Rodríguez como presidente de bloque; Marta Sanz como vicepresidenta primera y Gabriel López, todos ellos del Bloque PJ Frente Renovador. En tanto, por el Bloque Un Cambio Distrital asumieron Jorge Sánchez, Melisa Calcagno como vicepresidenta segunda y Franco Flamini como presidente de bloque. También hicieron lo propio Natali Olmedo como presidenta del Bloque La Libertad Avanza y Juan Pablo García como presidente del Bloque Juntos General Pinto. Juan Manuel Blanco fue designado secretario administrativo.

La jornada contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Alexis Guerrera, a quien el Municipio agradeció por acompañar un día que calificaron como “muy importante”. Desde la comuna destacaron que el Concejo “representa la diversidad de voces del pueblo” y expresaron su confianza en que los ediles “trabajarán unidos y con diálogo para construir el General Pinto que soñamos”.

Finalmente, el Municipio celebró la renovación integral de la Casa del Centro de Estudiantes de General Pinto en La Plata, un espacio que funciona desde 1999 y que históricamente ha sido un refugio y punto de encuentro para numerosos jóvenes que continúan sus estudios en la capital bonaerense. Según recordaron, el proyecto nació en un contexto difícil, pero con la determinación de estudiantes que en 2006 lograron acceder a un espacio propio, de carácter municipal, donde generaciones enteras transitaron su etapa educativa.

El Municipio señaló que la casa requería una transformación y que esta renovación fue posible gracias al trabajo articulado entre la gestión local y el acompañamiento del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera. La obra consistió en una renovación completa de la infraestructura, “adaptada para albergar bien a quienes son nuestra esperanza: nuestros jóvenes”. Desde la comuna aseguraron que se trata de un avance significativo en la inversión educativa y social, fundamental para seguir “construyendo presente y futuro”.