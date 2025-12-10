Lanús Gobierno continúa avanzando con el Plan Anual de Pavimentación, un programa que abarca múltiples localidades del distrito y que ya permitió concretar una serie de trabajos de hormigón y carpeta asfáltica en 360 cuadras completas. A esto se suman 1.350 intervenciones de bacheo, un número que refleja la magnitud del operativo que impulsa la gestión local.

Estas tareas, que se desarrollan con recursos propios del Municipio, forman parte de la política pública impulsada por el intendente Julián Álvarez desde el inicio de su mandato. El objetivo central consiste en mejorar la circulación, reforzar la seguridad vial y elevar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de cada barrio.

Uno de los puntos destacados del plan es la puesta en marcha de la Planta Asfáltica Municipal, herramienta clave para triplicar la capacidad de producción local. La iniciativa permitió acelerar los tiempos de obra y cumplir con los compromisos planteados por la administración municipal, con la intención de alcanzar “la ciudad que las y los lanusenses merecen”.

El Intendente acompañó el cierre anual de la Liga FICBA

En paralelo al avance de las obras, Julián Álvarez participó del acto de cierre de fin de año de la Liga de la Federación Infantil de Clubes de Barrio (FICBA). El encuentro se realizó en el Club Cultural y Deportivo Mariano Moreno, ubicado en Lanús Este, donde se entregaron trofeos a las entidades que formaron parte de la competencia.

Durante el evento, Álvarez recordó el acompañamiento del Municipio a esta liga deportiva: “Desde Lanús Gobierno acompañamos a la Liga FICBA durante estos dos años de gestión a través del programa Clubes en Marcha, que ejecutamos con fondos exclusivamente municipales para contribuir también con el crecimiento de cada una de las instituciones y entidades de bien público de nuestro distrito”.

El jefe comunal destacó que el apoyo a los clubes forma parte de una política transversal, impulsada desde el primer día de gestión. El propósito, según explicó, es recuperar la vida de barrio y fortalecer los espacios que históricamente cumplieron un rol social fundamental. “Los clubes cumplen un rol social fundamental y nuestro objetivo es colaborar para que sigan desarrollándose y que más chicos y chicas puedan acercarse al deporte”, afirmó.

Un cierre de temporada con reconocimiento a instituciones y referentes

Durante la jornada, las autoridades municipales, dirigentes de clubes y representantes de la Liga FICBA participaron de la entrega de trofeos y reconocimientos. Uno de los momentos destacados fue la entrega de una placa en memoria de Carlos Brandford, expresidente del Club Mariano Moreno, cuya labor y compromiso con el deporte barrial fueron especialmente valorados.

La Liga FICBA reúne a más de 70 clubes de barrio de Lanús y la región. Su propuesta promueve la participación de miles de chicos, chicas y familias, fomentando valores como el compañerismo, la importancia del trabajo en equipo y el sacrificio, pilares del deporte comunitario.

En el evento también estuvieron presentes el secretario de Cultura y Deportes, Alejo Di Carlo; el subsecretario de Deportes, Gonzalo Díaz; autoridades de la Liga, entrenadores, familias y deportistas.