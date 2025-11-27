General Pinto: nuevas maquinarias, obras urbanas y un fin de semana a pura tradición en Germania
El Municipio incorporó una moderna rastra para fortalecer la Red Vial, continúa con intervenciones urbanas clave y acompañó la histórica celebración germaniense.Municipales27 de noviembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de General Pinto atravesó una semana con importantes novedades en materia de equipamiento, intervenciones urbanas y vida cultural. Desde la llegada de nueva maquinaria destinada a fortalecer la Red Vial hasta el desarrollo de tareas esenciales en distintos puntos de la ciudad, las acciones se complementaron con una de las celebraciones más convocantes de la región: la Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero en Germania.
Una nueva rastra para mejorar los caminos rurales
La gestión municipal sumó equipamiento clave con la incorporación de una Rastra de Tiro Excéntrico de 26 discos, una herramienta moderna que permitirá optimizar el trabajo sobre la Red Vial del distrito. Según destacaron desde la comuna, se trata de un refuerzo esperado que será fundamental para continuar elevando la calidad de los caminos rurales.
La adquisición reafirma el compromiso del Municipio con el mantenimiento permanente de la red y con brindar mejores condiciones de transitabilidad para la comunidad y para el sector productivo.
Avances en infraestructura y mantenimiento urbano
Paralelamente, el área de Servicios Urbanos desplegó un conjunto de obras y tareas esenciales en diferentes sectores de la ciudad. Entre las acciones ejecutadas se encuentran:
Limpieza de cunetas para asegurar un adecuado escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.
Recambio de tubos con el fin de optimizar el sistema de desagües pluviales.
Mejorado y ensanchado de calles, una intervención que busca mejorar la circulación vehicular y aportar más seguridad.
Estas tareas, orientadas al ordenamiento urbano y al cuidado de la infraestructura, forman parte de un plan sostenido de mejoras que se desarrolla desde el área municipal.
Germania celebró la Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero
El fin de semana, la localidad de Germania volvió a convertirse en epicentro regional con la realización de la 18ª Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero, un evento ya emblemático que reunió a vecinos de toda la zona.
Con un clima ideal y dos jornadas colmadas de público, la celebración ofreció una variada propuesta cultural que incluyó:
Desfiles y pruebas de riendas, que aportaron color y tradición.
Gran almuerzo con catorce vaquillonas asadas con cuero, cuyo encendido se realizó a medianoche del sábado, en uno de los momentos más esperados por los asistentes.
Espectáculos artísticos, con presentaciones de músicos y bailarines locales, regionales y de renombre.
Cierre musical con Canto 4 y Valentina Márquez, que coronaron la fiesta con folclore y cuarteto.
Además, la feria de artesanos y manualistas, las cantinas a cargo de instituciones y la participación masiva de la comunidad completaron un balance altamente positivo para esta nueva edición.
La identidad local, la cultura de pueblo y la hospitalidad germaniense fueron protagonistas en un fin de semana que volvió a consolidar a Germania como punto de encuentro regional.
Mayra Mendoza: "Tener la casa propia, dignifica"
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó la firma de 198 escrituras destinadas a vecinos y vecinas de la comuna.
Rivadavia: firmas de escrituras, aniversario de González Moreno y avances en Fortín Olavarría
El distrito avanzó con regularización dominial, festejó el aniversario de González Moreno y revisó trabajos en lotes municipales.
Alak celebró el cumpleaños de la República de los Niños
El intendente municipal de La Plata, Julio Alak, dijo que se trata del primer centro temático educativo de América Latina. Recordó que fue inaugurada por el expresidente Juan Domingo Perón.
Rojas combina infraestructura, identidad cultural y buenas prácticas alimentarias
Con obras, eventos y certificaciones, Rojas vivió días con intensa actividad que incluyeron una prueba de estabilizado químico, tres jornadas de celebración popular y controles bromatológicos.
Un ala docente desafía el Presupuesto de Kicillof y marcha a la Legislatura
SUTEBA Multicolor exige recomposición salarial y mayor inversión en infraestructura escolar, mientras Baradel y las CTA empujan la aprobación del paquete económico.
Cascallares anunció inicio de Plan Integral de Obras
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, visitó la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 ubicada en Glew (límite con Ministro Rivadavia) donde además de participar de la tradicional peña folklórica, anunció a la comunidad educativa los detalles de un importante plan de obras para la ampliación de esa institución.
Pichetto enfrenta a gobernadores y amenaza con irse
Fuerte interna en Diputados: Pichetto choca con gobernadores de Provincias Unidas y amenaza con romper el bloque. Movidas clave antes del 10 de diciembre.