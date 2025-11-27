General Pinto: nuevas maquinarias, obras urbanas y un fin de semana a pura tradición en Germania

El Municipio incorporó una moderna rastra para fortalecer la Red Vial, continúa con intervenciones urbanas clave y acompañó la histórica celebración germaniense.

El Municipio de General Pinto atravesó una semana con importantes novedades en materia de equipamiento, intervenciones urbanas y vida cultural. Desde la llegada de nueva maquinaria destinada a fortalecer la Red Vial hasta el desarrollo de tareas esenciales en distintos puntos de la ciudad, las acciones se complementaron con una de las celebraciones más convocantes de la región: la Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero en Germania.

Una nueva rastra para mejorar los caminos rurales

La gestión municipal sumó equipamiento clave con la incorporación de una Rastra de Tiro Excéntrico de 26 discos, una herramienta moderna que permitirá optimizar el trabajo sobre la Red Vial del distrito. Según destacaron desde la comuna, se trata de un refuerzo esperado que será fundamental para continuar elevando la calidad de los caminos rurales.

La adquisición reafirma el compromiso del Municipio con el mantenimiento permanente de la red y con brindar mejores condiciones de transitabilidad para la comunidad y para el sector productivo.

Avances en infraestructura y mantenimiento urbano

Paralelamente, el área de Servicios Urbanos desplegó un conjunto de obras y tareas esenciales en diferentes sectores de la ciudad. Entre las acciones ejecutadas se encuentran:

Limpieza de cunetas para asegurar un adecuado escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.

Recambio de tubos con el fin de optimizar el sistema de desagües pluviales.

Mejorado y ensanchado de calles, una intervención que busca mejorar la circulación vehicular y aportar más seguridad.

Estas tareas, orientadas al ordenamiento urbano y al cuidado de la infraestructura, forman parte de un plan sostenido de mejoras que se desarrolla desde el área municipal.

Germania celebró la Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero

El fin de semana, la localidad de Germania volvió a convertirse en epicentro regional con la realización de la 18ª Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero, un evento ya emblemático que reunió a vecinos de toda la zona.

Con un clima ideal y dos jornadas colmadas de público, la celebración ofreció una variada propuesta cultural que incluyó:

Desfiles y pruebas de riendas, que aportaron color y tradición.

Gran almuerzo con catorce vaquillonas asadas con cuero, cuyo encendido se realizó a medianoche del sábado, en uno de los momentos más esperados por los asistentes.

Espectáculos artísticos, con presentaciones de músicos y bailarines locales, regionales y de renombre.

Cierre musical con Canto 4 y Valentina Márquez, que coronaron la fiesta con folclore y cuarteto.

Además, la feria de artesanos y manualistas, las cantinas a cargo de instituciones y la participación masiva de la comunidad completaron un balance altamente positivo para esta nueva edición.

La identidad local, la cultura de pueblo y la hospitalidad germaniense fueron protagonistas en un fin de semana que volvió a consolidar a Germania como punto de encuentro regional.

