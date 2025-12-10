La UTA advirtió que empresarios ponen en duda el pago del aguinaldo y declaró el estado de alerta

La tensión en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a escalar este miércoles después de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) denunciara que las empresas de colectivos pusieron en duda el pago del aguinaldo y deslizaran la posibilidad de abonarlo en cuotas. La advertencia, que llega a días de las fiestas de fin de año, activó un estado de alerta entre los choferes, que ya venían arrastrando una pérdida de poder adquisitivo significativa durante 2024 y 2025.

La señal de alarma surgió tras una audiencia en la Secretaría de Trabajo en la que, según el gremio, no hubo ningún avance en materia salarial. Por el contrario, los representantes empresariales insistieron en que la falta de actualización de los subsidios estatales les impide garantizar el pago íntegro del sueldo anual complementario.

El reclamo sindical y la falta de respuestas en la mesa de negociación

En el encuentro convocado para abordar la recomposición salarial, la discusión se desvió hacia el reclamo empresarial por los subsidios. La UTA aseguró que la reunión quedó completamente absorbida por ese tema y que las empresas descartaron realizar una oferta salarial.

En paralelo, adelantaron que podrían pagar el aguinaldo en cuotas si el Estado no actualiza los fondos destinados al sistema de transporte. El gremio expresó que la postura empresaria desató “malestar e incertidumbre” entre los trabajadores, quienes dependen del cobro del aguinaldo para afrontar los gastos de fin de año.

El mensaje interno de la UTA

El Consejo Directivo Nacional comunicó a sus afiliados que la continuidad de las negociaciones quedó “atada” a decisiones que, según la organización, no corresponden al marco de la relación laboral. En un comunicado difundido este 10 de diciembre, el sindicato sostuvo:

“Los subsidios o compensaciones son una cuestión del Estado —en todos sus estamentos— y los empresarios. Nuestra retribución no puede estar atada a esa relación. Son ellos quienes deben encontrar las soluciones que garanticen el funcionamiento del sistema y el pago absoluto del salario”.

La postura gremial: el salario “no se discute” y no puede quedar condicionado

La UTA remarcó que el salario “es el sustento del trabajador y su familia” y advirtió que no aceptará que la discusión sobre los subsidios termine condicionando el cobro completo de haberes o del aguinaldo. En el mismo texto, el sindicato afirmó que sería “injusto y arbitrario” que los trabajadores afronten las fiestas sin certezas sobre la acreditación de sus ingresos.

La organización pidió a las autoridades que garanticen la aplicación plena de la normativa laboral vigente y que obliguen a las empresas a pagar los salarios en tiempo y forma. Además, reclamó la reapertura de una negociación salarial “sin ataduras”, luego de varios meses en los que —según el gremio— la discusión quedó estancada.

El conflicto previo y la presión sobre el funcionamiento del transporte

El 5 de diciembre, la UTA implementó una medida de “abstención de tareas” en las empresas que no habían depositado al menos el 50% de los haberes. Ese día se registraron paros puntuales en varias líneas del AMBA.

El sindicato denunció “atrasos sistemáticos” en la acreditación de salarios y responsabilizó a las empresas por incumplimientos reiterados.

Las empresas responden: costos disparados y subsidios atrasados

Las cámaras que agrupan a las empresas del sector sostienen que el sistema atraviesa una situación “gravísima”, con costos que se dispararon por la inflación acumulada y la devaluación del último año. Los rubros más afectados, según afirmaron, son:

Combustibles

Repuestos

Mantenimiento de unidades

Seguros y servicios esenciales

La diferencia entre tarifa subsidiada y tarifa real

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) estimó que, mientras la tarifa reconocida por el Estado es de 1.092 pesos, la tarifa técnica —sin subsidios— se ubica en 1.713 pesos. Esa brecha, aseguran, vuelve “insostenible” el pago regular de salarios y aguinaldos.

El salario de los choferes y la pérdida del poder adquisitivo

La UTA informó que el salario promedio de un chofer ronda el millón y medio de pesos, cifra que, según el gremio, no cubre la canasta básica en el contexto inflacionario actual. Con una recomposición salarial aún pendiente y sin una oferta concreta en la última audiencia, el sindicato advierte que la situación se vuelve más crítica a medida que se acerca fin de año.

Qué puede pasar ahora: alerta sindical y negociación estancada

El gremio quedó en estado de alerta y no descarta medidas de fuerza si las empresas avanzan con la idea de fraccionar el aguinaldo. Por el momento, la continuidad de la negociación depende de que el Estado y las cámaras empresariales acuerden una actualización de los subsidios.

Hasta entonces, el clima en el transporte del AMBA sigue tensionado, con un escenario que combina incertidumbre salarial, presión económica y el riesgo de nuevas interrupciones en el servicio.