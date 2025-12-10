La crisis por el arsénico en el agua volvió a estallar en Chivilcoy y dejó a Guillermo Britos otra vez en el centro de la tormenta. La actualización del Mapa de Arsénico del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) confirmó lo que los vecinos vienen señalando desde hace más de una década: la ciudad forma parte del grupo más crítico de la provincia, con niveles que superan ampliamente los parámetros internacionales de seguridad y se ubican entre los 14 distritos con más de 50 ppb.

El dato científico reabrió un interrogante incómodo para el intendente: ¿qué hizo —y qué hace— su gestión frente a un problema que compromete la salud de miles de vecinos? La respuesta, para buena parte de la comunidad, sigue sin aparecer.

Un reclamo histórico de vecinos a Britos

El informe del ITBA no solo expone un escenario sanitario delicado, sino que coincide con el incremento de casos detectados durante el último año. En paralelo, en agosto pasado la Corte Suprema dejó firme el fallo que ordena a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) garantizar agua potable con menos de 10 microgramos por litro de arsénico, tal como marca el Código Alimentario Argentino.

La sentencia ratificó el reclamo iniciado por vecinos que, desde 2017, enfrentan una batalla judicial que en su primera instancia ya había declarado que el agua de Chivilcoy “no es apta para el consumo humano”.

Análisis de agua para detectar niveles de arsénico.

Aunque ABSA construyó una planta de ósmosis inversa, los niveles no bajaron: aumentaron. Y mientras los vecinos pelean en la Justicia, en las calles y en las redes, Britos continúa sin ofrecer respuestas concretas. Más de 13 años después del primer pedido formal —cuando el hoy intendente era diputado provincial— la ciudad sigue sin agua segura.

En 2012, los autoconvocados denunciaban que “no se respeta el derecho humano al agua y al saneamiento” y exigían declarar la Emergencia Sanitaria por “NO tener agua potable para suministrar a los habitantes de la ciudad”. Hoy, con evidencia científica más contundente, la bronca escala. “Britos cuándo te vas a responsabilizar que Chivilcoy no tiene agua potable, el agua tiene arsénico, estás envenenando a la población. Es grave”, cuestionó Mario M., en redes sociales.

La ingesta prolongada de agua contaminada incrementa el riesgo de Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), un cuadro asociado a cáncer de pulmón, cáncer de laringe, tos crónica y fibrosis pulmonar; además de lesiones cutáneas y enfermedades cardiovasculares.

Tarifas más altas, servicios en caída y un municipio en retroceso

Al drama sanitario se suma un nuevo golpe al bolsillo: desde diciembre, ABSA aumentó las tarifas un 10,85%, tras el incremento del 8,5% aplicado en agosto. Para los vecinos, la ecuación es explosiva: pagan más, reciben agua contaminada y no ven medidas concretas del municipio.

El conflicto por el arsénico se inscribe en un contexto mucho más amplio de malestar social. Tal como viene relevando GRUPOLAPROVINCIA.COM, Chivilcoy acumula quejas por fallas en la recolección de residuos, calles intransitables, obras inconclusas y graves problemas con las luminarias. Las denuncias de “abandono generalizado” y las dos derrotas electorales consecutivas profundizan la percepción de fin de ciclo para el britismo.

Se multiplican los reclamos vecinales por el estado de las calles en Chivilcoy.

En diálogo con este medio, Yanila Cofré, concejal de Unión por la Patria, describió “una ciudad sucia y abandonada, con basurales a cielo abierto que continuamente se prenden fuego”, además de “mucha cantidad de ratas en la Municipalidad” y “contenedores de basura rotos”.

Su compañero de bancada, Fernando Cabani, sumó: “Hay calles asfaltadas en pleno centro que están llenas de pozos y baches. Y las calles de tierra o de piedra están directamente detonadas. Los barrios están totalmente olvidados. No hay avances, ni desarrollo. En estos diez años bajo la conducción de Britos, Chivilcoy no logró ningún crecimiento significativo”.

Además, afirmó: “Vecinos de distintos puntos de la ciudad nos contactan constantemente porque están cansados de reclamar ante la municipalidad y no obtener respuestas”. El arsénico solo volvió a poner en foco un deterioro que ya nadie en Chivilcoy puede negar.