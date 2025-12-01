El nuevo estallido de indignación en Ezeiza no surgió de un comunicado oficial ni de una conferencia municipal, sino de un reel viral. El youtuber Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como El Presto, volvió a poner en circulación el informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) que clasifica al distrito gobernado por Gastón Granados en “zona roja” por los niveles de arsénico en el agua. La advertencia paralizó a cientos de vecinos: no deben beber el agua ni usarla para cocinar.

La reacción fue inmediata. Los comentarios estallaron en redes sociales, con la bronca centrada en un mismo punto: la falta de respuestas del intendente. “Tenemos que unirnos y hacer reclamo frente a la casa de los Granados que hagan algo, es un bien para todos”, escribió Noelia, quien en pocas horas cosechó más de un centenar de adhesiones. Alejandro, otro vecino, fue directo al hueso: “Los Granados no salieron a decir nada”. En X, Marcelo apuntó contra el jefe comunal por la situación en Canning: “Nadie hace nada. El intendente de Ezeiza tampoco”.

El reel retomó la advertencia que ya generaba preocupación desde principios de noviembre: el ITBA, tras analizar más de 350 muestras, detectó presencia de arsénico por encima de los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en más de 20 distritos, entre ellos Ezeiza, Mercedes, Azul, Monte y San Vicente. El estudio fue categórico: hay municipios donde el agua no puede consumirse bajo ningún concepto.

Un municipio marcado en rojo

El informe del ITBA no deja margen para interpretaciones. Con 96 microgramos por litro, Ezeiza duplica el máximo permitido por el Código Alimentario Argentino y supera casi diez veces la recomendación de la OMS. Para los especialistas, es una “crisis sanitaria silenciosa”.

Jorge Daniel Stripeikis, director del Departamento de Ingeniería Química y Petróleo del ITBA, explicó que la exposición prolongada puede provocar enfermedades graves: cáncer de pulmón y laringe, lesiones dérmicas, fibrosis pulmonar y fallas multiorgánicas. “Una vez que sabemos de la presencia de arsénico en el agua, la limitación apunta a disminuir su ingesta directa, como así también la cocción de alimentos”, detalló. Aclaró que para higiene personal no representa riesgo, pero insistió en que hervir el agua no la vuelve segura.

En redes, varios vecinos compartieron experiencias y recomendaciones. Mabel pidió enviar muestras y completar el formulario del ITBA “ya que ellos están armando el mapa”. Otros advirtieron que las localidades más comprometidas serían Canning y Spegazzini. La incertidumbre crece, y la ausencia de un mensaje claro desde el Municipio amplifica el enojo.

Crecen los reclamos por basurales en Ezeiza.

Gestión estancada y un problema que se agrava

El arsénico no es la única señal de abandono en Ezeiza. Bajo la gestión de Gastón Granados, el distrito suma problemas estructurales que se arrastran desde hace años. “Lo que estamos observando es un marcado deterioro en la gestión”, señaló el coordinador local de La Libertad Avanza, Pablo López, quien describió salitas sin insumos ni profesionales, calles sin asfaltar y barrios sin cloacas ni agua potable. “En lugar de enfocarse en esas prioridades, se sigue maquillando lo visible”, remarcó en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM.

Ahora, a ese cuadro se le suma el golpe más duro: la calidad del agua que llega a los hogares. Lo que para muchos era un rumor histórico —“el agua en Ezeiza es mala”— ahora aparece respaldado por un estudio científico de 14 años. Y mientras crece el miedo por los riesgos de cáncer, lesiones en la piel y problemas cardíacos, la política local se mantiene en silencio.

Los vecinos esperan respuestas. Y, esta vez, no planean quedarse quietos.