Siguen las rupturas libertarias en concejos bonaerenses

Las fisuras internas en La Libertad Avanza siguen quedando expuestas en los concejos deliberantes bonaerenses. En los últimos días, dos nuevos episodios en distritos peronistas como el Partido de La Costa y Florencio Varela reavivaron las tensiones dentro del armado libertario y pusieron en jaque su cohesión territorial, justo cuando el espacio busca consolidarse como fuerza opositora en la provincia de Buenos Aires.

Un voto que alteró el tablero en La Costa

El escándalo que generó repercusiones recientes se dio en el Partido de La Costa, donde todo parecía encaminado a que la oposición arrebate la presidencia del Concejo Deliberante al oficialismo que conduce el intendente Juan de Jesús. Con ocho concejales peronistas y diez opositores —sumando radicales y libertarios—, la derrota del oficialismo aparecía como un escenario probable.

Sin embargo, la votación terminó 9 a 9 luego de que la concejal de La Libertad Avanza Elizabeth Villalba votara en contra de su propio espacio. El empate permitió que, por reglamento, el peronismo retuviera la presidencia del cuerpo deliberativo, desatando una fuerte reacción interna en el bloque libertario.

La respuesta fue inmediata. Desde La Libertad Avanza La Costa difundieron un comunicado oficial en el que informaron que Villalba fue expulsada del espacio. “La concejal Elizabeth Villalba no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar en nombre de nuestro espacio”, señalaron, y calificaron su accionar como “consciente y planificado”, con el objetivo de “generar división interna”.

En el mismo texto, el espacio sostuvo que “no existió compromiso real con nuestras ideas ni respeto por el mandato de las urnas”, y buscó despejar dudas sobre su continuidad política en el distrito: “La Libertad Avanza La Costa mantiene su cohesión, su rumbo y su compromiso con todos los costeros”.

Reacciones, internas y antecedentes

El episodio generó un inmediato impacto político y digital. El militante libertario Esteban Glavinich, conocido en X como @TraductorTeAma, apuntó directamente contra el armado provincial del espacio: “Siguen los éxitos de Sebastián Miguel Pareja, la tercera en la lista a concejales del municipio de La Costa se pasó a los kukas”.

Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei.

Glavinich, alineado con las denominadas “Fuerzas del Cielo” que responden a Santiago Caputo, mantiene un enfrentamiento público con Pareja, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional. Esa disputa interna volvió a quedar en evidencia tras el voto de Villalba.

En el plano local, la dirigente Roxana Cavallini, referente de La Libertad Avanza en La Costa, fue contundente. “Sufrimos una traición inmensa”, afirmó, y definió la decisión de Villalba como “terrible, inmensa y humillante”. Además, habló de “dolor personal por la traición y dolor en el espacio”.

Cavallini remarcó que existía “un acuerdo político entre los bloques opositores y un compromiso interno firmado”, y sostuvo que “había un mandato desde la estructura de LLA de ir por esa presidencia”. Pese al conflicto, aseguró que la expulsión “no afecta la estructura partidaria” y que el espacio exigirá el cumplimiento del reglamento interno y de la Ley Orgánica de las Municipalidades en la conformación de bloques y comisiones.

Florencio Varela, otro foco de tensión

Las fracturas libertarias no se limitan a La Costa. En Florencio Varela, el recorrido político de la concejal Marcela Ochs volvió a encender polémicas dentro del Concejo Deliberante. Ochs, con pasado en el PJ y luego en Juntos por el Cambio, se incorporó recientemente a La Libertad Avanza, un espacio donde su perfil genera resistencias internas.

Durante la última sesión, votó a favor de la continuidad del oficialista Gustavo Rearte como presidente del HCD, una decisión que generó malestar en sectores libertarios por la falta de alineamiento político. Además, su rol en la interna del bloque y los acuerdos previos para ocupar la presidencia del espacio profundizaron las tensiones.

Así, los casos de La Costa y Florencio Varela se suman a una seguidilla de rupturas y reacomodamientos que exponen las dificultades de La Libertad Avanza para sostener disciplina interna en los concejos bonaerenses. Lejos de ordenarse, el armado libertario sigue mostrando grietas que impactan de lleno en la dinámica legislativa local.