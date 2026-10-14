Una nueva encuesta nacional volvió a poner bajo análisis el escenario político rumbo a las elecciones presidenciales de 2027. El último QMonitor de la consultora QSocial registró que el 55% de los argentinos consultados rechaza la reelección de Javier Milei, mientras que el 33% se manifiesta a favor de un segundo mandato. Sin embargo, el mismo estudio muestra una competencia muy ajustada ante un eventual balotaje con Axel Kicillof.

El relevamiento, realizado entre el 5 y el 28 de septiembre, también detectó un aumento de la desaprobación de la gestión nacional, un deterioro de las expectativas económicas y una mayor preferencia por modificar las políticas actuales.

Los resultados exponen una diferencia entre la evaluación del Gobierno y las preferencias electorales. Aunque las opiniones negativas sobre la administración son mayoritarias, esa posición no se traduce automáticamente en respaldo a una alternativa opositora.

La desaprobación de Milei llegó al 61% y crece el pedido de cambios

Uno de los principales datos del QMonitor corresponde a la evaluación del Gobierno. El 61% de los encuestados desaprueba la gestión de Milei, dos puntos más que en agosto, mientras que la aprobación se mantiene en el 35%.

La investigación también indagó sobre la percepción de los objetivos de la administración nacional. El 68% considera que el Gobierno beneficia principalmente a determinados sectores de la sociedad, frente al 28% que sostiene que sus políticas están orientadas al bienestar de la mayoría.

Las preferencias sobre el rumbo político también muestran diferencias significativas. Ante la consulta sobre qué debería hacer el próximo gobierno, el 41% respondió que tendría que modificar la mayor parte de las políticas actuales.

Otro 32% se inclinó por una alternativa intermedia, que combine modificaciones con la continuidad de algunas medidas, mientras que solamente el 23% consideró que deberían mantenerse la mayoría de las políticas vigentes.

La distribución permite distinguir entre quienes reclaman una modificación profunda del rumbo económico y político y aquellos que prefieren introducir cambios parciales sin abandonar todas las decisiones de la actual administración.

Como informó grupolaprovincia.com el 12 de octubre, otra encuesta nacional registró que el 59% de los argentinos tenía una imagen negativa de Milei, frente al 36,1% de valoración positiva. Aquella medición, elaborada por CB Global Data, corresponde a un relevamiento diferente y aporta otro indicador sobre la percepción del Presidente.

Casi la mitad de los encuestados espera que la economía empeore

El estudio de QSocial también encontró un deterioro de las expectativas económicas para 2027.

El 49% de los consultados considera que la situación del país será peor el próximo año, una proporción que aumentó cuatro puntos porcentuales respecto de agosto. En cambio, el 30% espera que las condiciones económicas mejoren.

La diferencia entre ambos grupos refleja un predominio de las expectativas negativas entre quienes participaron del relevamiento.

La percepción sobre el futuro económico aparece acompañada por una evaluación mayoritariamente desfavorable del Gobierno y una demanda de modificaciones en las políticas actuales.

En relación con una eventual reelección presidencial, el 45% manifestó estar muy de acuerdo con que otro mandato de Milei representaría un retroceso para la Argentina. Otro 11% expresó bastante acuerdo con esa afirmación.

En sentido contrario, el 29% respondió que no estaba nada de acuerdo y el 9% manifestó poco acuerdo.

Así, el 56% expresó algún grado de acuerdo con la idea de que una reelección supondría un retroceso, frente al 38% que se ubicó en desacuerdo.

Estas respuestas corresponden a una evaluación sobre las consecuencias de un eventual segundo mandato y no deben confundirse con la pregunta específica sobre la preferencia por la reelección, donde el rechazo alcanzó el 55%.

Milei y Kicillof: qué muestra la encuesta sobre el balotaje de 2027

A pesar de los niveles de desaprobación registrados, los escenarios electorales presentan una distribución más ajustada.

En intención de voto por espacios políticos, La Libertad Avanza obtiene el 26%, seguida por el peronismo con el 23% y el kirchnerismo con el 13%. El PRO reúne el 8%, mientras que la izquierda alcanza el 5% y la UCR el 2%.

El estudio también muestra que las opiniones sobre un eventual regreso del peronismo y el kirchnerismo al Gobierno están prácticamente divididas entre quienes consideran que representaría un retroceso y quienes rechazan esa interpretación.

Esta distribución adquiere relevancia al observar los escenarios de segunda vuelta.

En un hipotético balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof, el Presidente obtiene el 42% de intención de voto y el gobernador bonaerense alcanza el 41%.

La diferencia de apenas un punto porcentual se encuentra dentro del margen de error informado para la encuesta, por lo que los resultados describen un escenario de paridad estadística y no permiten establecer una ventaja concluyente.

El trabajo también indagó sobre la disposición a elegir una candidatura que no genere pleno convencimiento para evitar el triunfo de otra opción.

Ante esa posibilidad, el 54% manifestó estar de acuerdo, mientras que el 37% respondió negativamente.

El resultado muestra que una parte importante de los consultados contempla una decisión electoral basada no solamente en la identificación con un candidato, sino también en el rechazo hacia otras alternativas.

La medición fue realizada sobre 1.650 casos efectivos de personas mayores de 18 años en condiciones de votar, mediante una encuesta online. La ficha técnica informa un margen de error de ±2,4 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

De esta manera, el último QMonitor presenta un 55% de rechazo a la reelección de Milei, un 61% de desaprobación de su gestión y una diferencia de apenas un punto frente a Kicillof en un balotaje hipotético. Las cifras corresponden a preferencias medidas en septiembre de 2026 y no constituyen una proyección definitiva de los resultados electorales de 2027.