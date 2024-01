-Llegó a administrar el municipio en tiempos difíciles. ¿Cuáles son los objetivos de su gestión?

Hay objetivos a corto, mediano y largo plazo. En lo inmediato tenemos que corregir esta gran debacle económica con la hemos asumido. Tenemos que equilibrar las cuentas, no podemos gastar más de lo que ingresa porque eso es lo que va a darnos la base para construir a futuro. Estoy convencido que con este equipo vamos a sacar adelante la situación de Puan.

A mediano plazo tenemos que tratar que el personal municipal realice tareas que puedan generar ingresos, ya que el 80 por ciento de gasto del presupuesto es en personal. La idea es que se realicen obras con recursos humanos propios y el que las pague sea el vecino. Tenemos que equilibrar las cuentas. Dentro de cuatro años quiero dejar una administración ordenada, pero principalmente con un equipo de trabajo que esté orgulloso de ser empelado municipal.

Acá no alcanza con tomar buenas decisiones hoy y que mañana explote todo. Acá hay que generar bases sólidas. Mi gran orgullo será decir que los frutos de mi paso por la Municipalidad se van a seguir viendo en un futuro. Tenemos que entender que el Estado somos todos. Acá, por ejemplo, pasaron cosas muy lindas con vecinos autoconvocados que en días de paro han salido a juntar la basura y cortar el pasto. La gente se sumó.

-Entiendo que Puan está atravesando un momento difícil.

Sí, es muy difícil el momento que estamos atravesando. Yo siempre fui sincero, por ejemplo, le dije a las instituciones que no les iba a poder dar una ayuda económica todos los meses como se venía haciendo en el gobierno anterior (de Facundo Castelli) porque había una situación por resolver, pero sí me comprometía a realizar gestiones en conjunto con Provincia y Nación. Quiero instituciones fuertes e independientes, no que dependan de una ayuda del intendente. La política tiene que estar al servicio de las instituciones, no utilizarlas.

Nosotros asumimos con 1500 millones de pesos en rojo, teniendo que pagar 600 millones de pesos de sueldos, 300 millones de aguinaldo, una deuda con proveedores de 500 millones de pesos y paro el primer día de gestión.

-¿Cómo fue asumir con un paro?

Siempre entendí el reclamo, lo que nunca entendí fue la medida de fuerza. Alguien hace un paro para que la otra parte recapacite y entregue más, nosotros íbamos a entregar el 100 por ciento para pagar sueldos. El reclamo era justo, pero el paro no era la solución. Gracias a Dios acordamos el pago de los sueldos en tramos y se levantó.

-Los intendentes de Juntos por el Cambio viven una situación extraña porque no forman parte del espacio político ni nacional ni provincial. ¿Cómo es el vínculo y la gestión hasta el momento?

Yo tengo que gestionar para todos los habitantes del distrito. Nosotros no hicimos acuerdos con nadie, llegamos con una propuesta y el único acuerdo era con el vecino. Hemos tenido muy buena recepción del gobierno de la provincia, entendieron nuestra situación porque fuimos creíbles de que queremos salir de esto. El primer mes de gestión era 100 por ciento herencia y necesitábamos ayuda de la provincia.

-¿Qué respuesta dio el gobierno de Axel Kicillof?

Hemos recibido un ATP de 250 millones de pesos con el que pagamos la última parte de los salarios de noviembre, ahora hemos solicitado un adelanto de la coparticipación para poder cumplir con estos dos meses. La verdad es que tuvimos muy buenas respuestas, la predisposición fue muy buena.