-Intendente, ¿por qué le cuesta tanto al Estado municipal ajustar las tarifas mientras el sector privado lo hace con rapidez, como quedó evidenciado con la suba de los medicamentos?

Hay varios puntos. Por un lado, hay una construcción de sentido de la deficiencia del Estado, eso de que “todo lo que juntan se lo roban”, un pensamiento mediocre, por supuesto, pero que ayuda a no reflexionar sobre lo que significa la política.

Me parece que la construcción de la política como mala palabra ha calado muy hondo y es muy difícil que los vecinos y las vecinas se involucren así. Por ejemplo, es muy complicado que un profesional esté convencido de venir a trabajar al Estado por el tema de los salarios.

-Pero también está la vocación de servicio…

Sí, tenemos funcionarios, están, pero es muy difícil, no es que se te agolpan para transformar la ciudad. Todo lo contrario. Por eso se ve siempre la eficiencia del privado. Ahora si nosotros pusiéramos muy buenos sueldos la crítica sería "scon la tuya se enriquecen y no hacen nada”.

Me parece que tenemos que volver a generar confianza entre la sociedad y los dirigentes. Es por eso que nuestra gestión ni bien asumió amplió el recorrido del servicios público del transporte en localidades de Cacharí y Chillar. No sé si alcanzará porque las demandas van variando, pero vamos en el buen camino. Nuestra intención es generar fuentes de trabajo porque no puede ser el municipio la empresa más grande de un distrito.

-También hay que cambiar la matriz en la dirigencia política. ¿Es posible?

Si, claro, pero eso no va a ser en lo inmediato. A mí no me frustra, hay que tratar de hacer lo mejor posible día a día, plantar las semillas necesarias para que generaciones venideras opten por regar algunas de ellas.

