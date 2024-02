–La Cámara de Diputados se reunió en el marco de las sesiones extraordinarias: la primera del año. ¿Cuál es el objetivo del bloque en este año en la Legislatura?

En este año en la Legislatura tenemos muchas modificaciones de reglamento, modificaciones de la Ley Electoral. Tenemos especialmente la creación a nivel de salud, que lo pide el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, de poder tener los institutos que necesitamos para la creación de vacunas, para las investigaciones, para los medicamentos. Y eso vendría concatenado con la necesidad de mejorar, obviamente, para todos los y las bonaerenses, la situación con el tema de salud. Ayer se tocó en un momento en el bloque el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), y creemos que para poder hablar de IOMA también hay que hablar no solo de las deficiencias. Homero Gil estuvo en una reunión con todas las presidencias de los bloques el lunes 19, explicando las dificultades, que son varias, que tienen que ver con una realidad preexistente, que hay que tratarla en algún momento, que tiene que ver con Femeba, que tiene que ver con los círculos médicos también, que hay en 120 distritos, ni siquiera están en los 135. En este momento, por ejemplo, en Mar del Plata, lugares que eran de atención de IOMA están priorizando atender OSDE y Swiss Medical, en las mismas instalaciones donde IOMA tiene contrato con el privado, y sin embargo es muy difícil poder abarcar las situaciones que se necesitan si no hay una mesa real de laburo en la cual pongamos en el centro al afiliado y la afiliada de IOMA. Creo que nosotros, en vez de ir de adelante para atrás, tenemos que ver a la persona que no recibe la atención que merece, que paga por esa atención. Pero hay mucho en la cadena de cómo se desarrolla administrativamente, burocráticamente y hasta de la atención médica correspondiente. Hay que ver los errores y subsanarlos. Nosotros hablamos por ahí de errores de IOMA, pero por ejemplo también hablamos de Femeba, que factura más de 60.000 millones de pesos en el año, y que debita de esa facturación un 15% por gastos administrativos y es una asociación sin fines de lucro. Entonces, eso también hay que discutirlo. Porque no se está tributando en detrimento de otras obras sociales que sí tributan. Entonces, hay mucho. Tiene que ver con las cadenas de pago, tiene que ver con las contrataciones. Con las contrataciones de prótesis, con la gran inflación que se produjo desde que asumió Javier Milei hasta ahora, los precios que uno puede hoy concertar y poder firmar y hacer todo el relevamiento de papelerío que se necesita para poder pagar eso, en dos meses eso está absolutamente obsoleto y hay que volver a renegociar. Hay muchas trabas: hay propias y hay ajenas. Todas esas trabas hacen que la atención que el afilio de IOMA necesita no se cubra completamente. Pero sí se trabaja fuertemente en excepciones, sí se están cubriendo casi el 70% de todas las excepciones que se piden. Pero es muy difícil si no nos sentamos, como ayer decía también un diputado, a hablar con los pantalones largos. Es como que para algunos temas algunos se ponen los pantalones largos y para otros temas usan zunga. Necesitamos que todos los sectores políticos nos sentemos con la misma responsabilidad para poder atender estas necesidades.

–En un contexto, también, en que la salud pública se ve muy golpeada con el aumento discriminado de los insumos, de los medicamentos. ¿Cómo está la situación en los distintos distritos de la provincia, principalmente en Campana, en cuanto a la salud pública?

Bueno, mirá, en Campana mal, igual que todos, absolutamente: no somos diferentes. Lo que sí pudimos lograr es tener dos policonsultorios de IOMA, por ejemplo; tenemos un consultorio de la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y tenemos una clínica privada, que es la Delta, de la que también se quejan muchísimo dentro del distrito, y un hospital municipal, el cual nosotros creemos, desde UxP, que podría mejorar en un montón de situaciones, especialmente en los salarios para los médicos y obviamente en infraestructura, y contar con el apoyo de la Provincia, pero no se solicita. Ya va por su tercer mandato el intendente de Juntos por el Cambio (JxC), pero evidentemente no hay una realidad que se modifique en beneficio de la gente. Las salitas cada vez tienen menos atención médica, menos medicamentos. Es como que inauguran obras vacías, porque al final después no hay humanos que puedan atender y solucionar los problemas que hay.

Entonces, nosotros creemos que es momento de empezar a hablar de los problemas propios y los ajenos: las autocríticas, pero también criticar lo que está sucediendo. Se votó al gobierno de Javier Milei para estar mejor que como estaban con Alberto Fernández, no para estar peor. Y no hay una realidad positiva que se le haya modificado al pueblo. Aumentó el transporte, aumentó la canasta, aumentó el servicio, aumentó un 450% la canasta escolar del año pasado a este año. Es imposible que los chicos se puedan presentar al colegio con los útiles, las zapatillas, la mochila, los cuadernos, las biromes y las lapiceras. Pero ¿qué pasa? Se necesita de lo que llaman la casta política, porque todos los barrios nos están pidiendo a los diputados, al Partido Justicialista, especialmente Campana, pero en toda la provincia me imagino que es igual, la ayuda.

Yo creo que más temprano que tarde la idea de que somos todos chorros, somos todos vagos, somos todos casta, se va a desmitificar, porque es la política la única herramienta que tenemos para modificar esta realidad. Porque hay plata. Es mentira que no hay plata. Miente Milei. Hay una transferencia inmensa de recursos de los sectores más humildes y medios a los oligarcas, a los oligopolios, a los que manejan los precios de los alimentos, de las energéticas, de los combustibles, de las tarifas. Ahí es donde se está yendo la plata.

Y también me encantaría poder hablar del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), de qué pasó, de dónde está la plata que les corresponde, que hace más de 26 años que con la lucha de 1003 días de la Carpa Docente se pudo instalar ese fondo, y que hoy ese fondo no se paga. Pero ese dinero se juntaba de las grandes fortunas que podían comprar los grandes automóviles de clase alta, embarcaciones. Entonces creo que tenemos que hablar, porque ¿a quién se está beneficiando? Al que hoy tiene mucha plata. Son muy poquitos, pero tienen mucha plata, y no van a tener que pagar un impuesto por tener un auto de alta gama o una embarcación de alta gama, en vez de los docentes, a quienes les bajó el 10, 15% del salario ni bien inició el año. Bueno, me parece que es una vergüenza. Y ahí está la transferencia de dinero. Yo te estoy diciendo que plata hay, pero se la están llevando los piolas de siempre.

–Hablando con un intendente del interior bonaerense, me decía textualmente que Javier Milei “nos va a arruinar a todos”. ¿Piensa lo mismo?

Por supuesto. Y más específicamente a la no casta. No va a tocar a la casta. Puede ser un maleducado y un violento, llamando “nido de ratas” al Congreso de la Nación; nos puede ningunear; pero a mí me toca el bolsillo igual que a vos. A mí, que soy diputada provincial, me toca el bolsillo igual que a un docente. Entonces, ¿en qué perjudicó a la casta y en qué benefició al pueblo?

Y también poder discutir a qué llamamos “casta”. Porque yo soy privilegiada, es mi segundo mandato como diputada provincial, pero yo laburo los siete días de la semana, catorce horas por día o más. Entonces, el privilegio de haber sido honrada como representante del pueblo de la provincia yo lo pago laburando y trabajando y atendiendo el teléfono, yendo a visitar a los vecinos, solucionando los problemas todos los días, mientras tenga este privilegio de ser honrada con el voto popular. Entonces, querer denostar y decir que todos somos lo mismo... Mirá, Milei no es lo mismo que Perón, Milei no es lo mismo que Alberto Fernández, Milei no es lo mismo que Cristina Fernández de Kirchner, ni Cristina Fernández de Kirchner es lo mismo que Néstor Kirchner, porque tuvieron la presidencia con diferentes matices, porque ningún político es igual al otro.

Entonces, querer meter a toda la casta política con que “son todos iguales” y de esa forma corrernos de la discusión, la única que es la importante, que es la distribución de la riqueza, esa es la miopía que el pueblo no puede dejar que nos suceda. Lo votaron porque dijo palabras rimbombantes que nadie se había animado decir; nos insulta a la política, insulta al sindicalismo. Insulta, pero no da una propuesta para ayudar al pueblo. E insulta al pueblo con sus políticas económicas.

–Por último, y volviendo a la Legislatura bonaerense, ¿cómo está el escenario en el bloque de UxP, teniendo en cuenta que en la última sesión el Frente Renovador parece que le mostró los dientes al gobernador y sacudió el escenario hacia el interior de Unión por la Patria?

Bueno, mirá, yo no formo parte del Frente Renovador, mucho no puedo opinar. No tengo información, entonces es como que opinaría sin la información pertinente. Yo creo que evidentemente se sentirán invisibilizados o no habrán tenido algún tipo de respuesta. Yo tengo muchas diferencias en Campana con los propios de UxP, muchísimas, y sin embargo en estos momentos no sería un momento para estar saldando cuentas. Creo que es un momento de unión, es un momento de poder discutir adentro todo lo que queramos, pero mostrarnos para afuera unidos y organizados, pero más que nada porque ante lo que está afuera, lo que necesita la gente de nosotros no son peleas internas o situaciones en las cuales nos enfrentamos, sino que lo que necesitan es realmente una unidad con un proyecto que le pueda mostrar que hay un camino y que ese camino es la política, a diferencia de lo que dice Javier Milei.

Quiero pensar que esto se va a solucionar, que son tensiones de la política misma. Teníamos arreglada, por supuesto, la sesión; no es que la falta del Frente Renovador modificó en algo los acuerdos que ya habíamos llevado adelante desde la presidencia de Facundo Tignanelli, de UxP, con los demás bloques. Pero sí creo que es importante atender todas las voces, pero también es importante saber que todas las voces no tienen que hablar todo el tiempo y hacerse escuchar siempre. Creo que hay momentos en los cuales es mejor callarse, es mejor hacer un mea culpa, es mejor realmente ver lo que está pasando y después poder, en el momento político indicado, donde la gente realmente espera de nosotros otra situación, poder mirar y decir: “Bueno, estas cosas están fallando, yo propongo esto, pero en este momento espero que lleguen las respuestas”.

Creo que es un momento también en el que realmente lo hemos visto el gobernador ponerse los pantalones largos y poder atender cada necesidad del pueblo bonaerense. Lo eligieron, no para caerle en gracia a UxP, a la izquierda, al Frente Renovador o a los libertarios. Lo votó la gente para caerle en gracia y ayudar al pueblo. Y esa es la función que está cumpliendo Axel Kicillof. Creo que los políticos tenemos que entender que a veces no son los momentos indicados en el tiempo político para llevar nuestros reclamos. Y te lo digo yo, que tengo muchísimos. Yo, como Soledad Antonia Alonso, diputada provincial y de Campana, tengo muchísimos reclamos para hacer, adentro y afuera. Pero creo que el momento no es el indicado para hacerlos, porque creo que prima el bien común, la necesidad de la gente, y realmente el pueblo en sí está sufriendo. Si fuera un momento más óptimo, donde no hubiera estos problemas estructurales (hoy el 57% de la población es pobre, los pibes y las pibas no comen todo el día todas las comidas), discutamos todo, que para eso estamos.