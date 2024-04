-¿Cómo puede caracterizar este momento que vive el país?

Hay una búsqueda sistemática de desarticular al Estado. No hay ninguna perspectiva de que con la cantidad de despidos, no solo los realizados sino los que se proyectan, el trabajo sea una variable. Creo que alrededor de este planteo hay una acción muy planificada de desarme.

Es la política de la crueldad sistemática: el maltrato a los trabajadores, a los sectores productivos, al pueblo en general. Lo que pasó con la visita del Presidente a Ushuaia para reunirse con la comandante yankee es vergonzoso y atenta contra la historia de la Argentina y Latinoamérica.

-¿Es casual que Milei haya elegido este momento, ente gallos y medianoche, para viajar a Ushuaia y mantener una reunión con Laura Richardson?

Hay un plan bastante articulado de ofender, degradar y desarmar el Estado y mostrar un alineamiento que asusta. Pero no todo es tan oscuro: ayer el gobernador Axel Kicillof fue a Almirante Brown a inaugurar la obra del Centro de Educación Física de la localidad Don Orione y eso alienta mucho.

-En este contexto, ¿cómo se está rearmando el peronismo?

El peronismo es el subsuelo de la Patria y tiene que empezar a mover su osamenta. Soy una convencida de que hay una vitalidad dormida o castigada seriamente en estos 40 años de democracia. Cristina Fernández de Kirchner hablaba de la insatisfacción democrática y coincido en que hay una incapacidad de la democracia de resolver los problemas de las personas y de los gobiernos.

Yo tengo mucha confianza en nuestro pueblo, tal vez haya cuestiones profundas por modificar, cercanías que no han estado, un gobierno como el de Alberto Fernández que sin dudas ilusionó -porque en 2019 ganó en primera vuelta- pero que no tuvo firmeza a la hora de tomar decisiones y plantear las verdades: el endudamiento con el FMI era una espada de Damocles sobre la cabeza de los argentinos y no había ninguna posibilidad de una negociación con el organismo sin que fuera con ajuste.

No hablar con la verdad a veces trae estas consecuencias. Cuando hay desengaño y bronca estos son los resultados, pero yo tengo confianza en una reacción más temprano que tarde.

-¿Axel Kicillof es el máximo referente del movimiento?

El peronismo tiene muchos compañeros y compañeras con gran capacidad de liderazgo. Admiro profundamente lo que genera Axel, esa gran empatía con el pueblo. Ayer era impresionante cómo los vecinos de Almirante Brown se aceraban a él para abrazarlo y agradecerle por su forma de actuar en política y su capacidad de gestión.