La intendenta de Presidente Perón concedió una entrevista a GRUPOLAPROVINCIA.COM y en esta primera parte, lanzó críticas al gobierno nacional por no girar fondos a las provincias ni asistir a los municipios. “Los ministerios nacionales no existen para nosotros, no nos atienden”, dijo la jefa comunal, y consideró que para la administración Milei “sólo existe la libertad de los precios”.