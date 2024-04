Entrevista GLP. María Celia Gianini: “Hoy la sociedad está triste y amargada”

–Celia, se reunió la semana pasada con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria. Me gustaría conocer cómo fue ese encuentro y de qué pudieron hablar con la exmandataria.

En realidad este fue un encuentro que ya veníamos tratando de coincidir en el día para poder encontrarnos como compañeras. Ya en otras oportunidades estuve, en otras gestiones, justamente cuando ella fue presidenta de la Nación. Y esto lo veníamos trabajando para ver si podíamos coincidir un día. Y pudimos dar el encuentro. Estuvimos charlando de todo, como dos mujeres: primeramente como mamás que somos, como abuelas, y estando en las funciones ejecutivas. Ella, por supuesto, en el cargo más grande y más importante que podemos tener los argentinos, como presidenta, y en mi caso, como intendenta del distrito de Carlos Tejedor, con cuatro mandatos hechos.

Así que hablamos un poco de todo, muy distendidas; tuvimos una larga charla, recordando también al compañero Néstor (Kirchner), al cual aprecio y apreciaré toda mi vida como el gran presidente de los argentinos. Pero viendo esta situación que estamos teniendo, este caos económico, social que estamos atravesando, una situación que en principio parecía que la gente no percibía, de todas estas faltas económicas, de lo que están sufriendo los jubilados, de los grandes recortes que tenemos a través de la provincia de Buenos Aires.

Porque no nos olvidemos de que nosotros funcionamos muy bien porque tuvimos una gestión de un gobernador excelente y la estamos sintiendo ahora, que está haciendo malabares para poder cumplir con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Porque no es un gobernador selectivo, ni que mira para un lado o para el otro y piensa “le doy a uno o le doy a otro”. Está acompañando a todos; de hecho, hace unos días también tuvo una reunión con intendentes radicales. Al no tener ese recurso económico de Nación, la está sufriendo él en principio, y nosotros también.

–Uno de los puntos que hablaron con la expresidenta fueron los grandes desafíos que hoy en día tiene el país. ¿A qué se enfrenta hoy la Argentina? ¿Cuáles son sus grandes desafíos?

Yo creo que el gran desafío que tenemos hoy es la cuestión social. Porque la sociedad está muy mal, la sociedad está triste, la sociedad está amargada. Está con miedo. Eso lo vemos permanentemente.

Obviamente, es la mirada que a lo mejor podemos tener nosotros, que somos los que hemos tenido gestión durante muchísimos años, y lo que nos está pasando ahora es que hay un vecino que viene y te cuenta lo que le está pasando. El gran desafío de la Argentina hoy es sacar a toda esta gente, a todos los argentinos y las argentinas, de este pozo que estamos transitando, de este lugar sin luz, por más que nos digan que son de la luz y no sé cuanta cosa más. Y hoy estamos viendo que el jubilado está mal, que los estudiantes están mal, la cantidad de empleados que quedaron en la calle, los cierres de grandes lugares importantes de la Argentina que fueron logrados y que vemos que con todas estas aperturas hemos perdido muchos derechos.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Ver por la calle a un abuelo, como estuvimos ahora viéndolo en la manifestación, que decía: “Venimos porque nuestra nieta es la primera generación que se va a recibir en la universidad”. En una universidad que tenemos que defender todos, una universidad pública, gratuita y de calidad, como decimos nosotros. No es que vemos a una parte de la sociedad que se manifiesta, no: hoy vemos que son todos, de todos los lugares, desde la gente mayor hasta aquel nieto que está sufriendo, que está viendo que a su abuelo no le alcanza para pagar el gas y la luz. ¿Cómo puede ser que nos esté pasando esto a los argentinos? Cuando hemos venido de años en que hemos recuperado los derechos, hemos recuperado status sociales, que hemos nivelado hacia arriba nuestro vivir. ¿Cómo nos puede llegar a pasar todo esto?

Es como decimos siempre. Primero le pasaba al jubilado: “Yo no soy jubilada”. Después les pasaba a los de Télam: “Yo no trabajo en Télam”. Después les pasaba a los de la Anses: “Yo no trabajo en la Anses”. Hasta que te llegó a vos.

–Y en este contexto tan delicado como el que usted está describiendo, ¿cómo asisten a los vecinos en el municipio de Tejedor?

Con recursos económicos, a aquellos que realmente están en una situación límite. Ahora sí: Carlos Tejedor está invirtiendo muchísimo en salud. El recurso económico para salud en Carlos Tejedor nunca va a faltar. Cuando yo hablo de recurso económico para salud, es tener dos hospitales municipales abiertos en el distrito, más cinco efectores más de salud, con distintos profesionales, con quirófanos, con salas de parto, atendiendo a todo el mundo. Y a eso agregale que hay gente que tenía prepaga u obras sociales que se están atendiendo todos acá en el hospital. Que, de hecho, Carlos Tejedor no tiene salud privada; todos van a los dos hospitales municipales. Uno lo tengo en la ciudad cabecera, el hospital Garré de Carlos Tejedor, y otro en Tres Algarrobos, el hospital Justino Horacio Resano.

Y eso no termina acá solamente en la gente que se atiende en el hospital; tenemos que tener, y tenemos, las ambulancias de alta complejidad, gracias a este gobernador que nos las ha mandado, con un recurso económico también en el bolsillo a aquel familiar que va a acompañar y conseguirles un hotel. Bueno, cuando yo digo que eso no va a faltar nunca, es todo eso. No es solamente mirar un cuadradito de cemento que es lo que la intendenta está solventando. No, yo estoy solventando los gastos, los recursos de salud para todas esas personas que están fuera del distrito también.