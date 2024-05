El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ha recibido fuertes críticas por la forma “deshumanizante” y “cruel” en que trata a los pobres, por no resolver las cuestiones edilicias o paliar la amenaza del dengue y por oficiar como “custodio de los negocios de la familia”.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la legisladora porteña de UxP Berenice Iañez se centró en los operativos de “orden y limpieza” que se realizaron para sacar del espacio público a personas en situación de calle y se preguntó qué pasó con esas personas y dónde están ahora. También cuestionó las declaraciones de Macri y de sus funcionarios Diego Kravetz y Waldo Wolff por “estigmatizar” y “deshumanizar” a los indigentes para generar “un sentido común” que les permita luego “hacer cualquier cosa”.

–Berenice, este martes se realizó en el Obelisco un desayuno masivo para las personas en situación de calle, para visibilizar y repudiar la mirada estigmatizante del gobierno porteño sobre ellas. En este sentido, me gustaría conocer su lectura con respecto a las políticas de espacios público y social que está llevando adelante Jorge Macri, con esta campaña que denominó “Orden y Limpieza”.

Efectivamente, llevamos adelante un desayuno masivo para personas en situación de calle. La actividad la convocamos con muchas organizaciones que trabajan en la temática, que acompañan a las familias que se encuentran en calle, organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, legisladores que estuvimos acompañando y organismos de la Justicia de la ciudad.

Hay dos cuestiones que se están denunciando puntualmente. Como vos señalaste, una son los operativos de “limpieza e higiene” que fueron difundidos por Jorge Macri a través de sus redes sociales, que son operativos que se realizaron en conjunto entre la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Espacio Público y el Ministerio de Desarrollo Humano. En estos operativos, denominados de “higiene y limpieza”, ya desde la comunicación, la concepción del operativo es que se limpia lo que se considera “sucio”, lo que es “basura” en la ciudad. O sea que las personas que hoy se encuentran en situación de calle, por parte de las autoridades de la ciudad, son consideradas basura.

Yo no sé si llegaron a ver la difusión de estos operativos: hubo una publicación que hasta el propio jefe de gobierno tuvo que abordar, que era “el antes y el después”. Se mostraban en las fotos las esquinas de la ciudad de Buenos Aires en donde se habían llevado adelante estos operativos: en el “antes” se mostraba a las personas durmiendo con sus objetos personales, con sus pocos objetos personales, y después otra foto ya sin las personas, con todo ordenado, limpio y demás.

¿Qué pasa con estos operativos? Primero, que nosotros no sabemos qué pasó con cada una de las personas de las ranchadas que se llevaron adelante. La posibilidad de ingresar a un parador o a un centro de inclusión es voluntaria. Eso es importante que lo aclaremos. Porque lo que no quedaba claro en el desarrollo de estos operativos por parte del gobierno es cuáles eran las políticas con las que se hacía frente a la problemática. ¿Y por qué? Porque acá hay algo que nosotros también venimos planteando con respecto a las herramientas con las que cuenta la Ciudad, que siempre son políticas de carácter transitorio. Una son los paradores. Obviamente, el parador es algo por sí mismo transitorio, y además es voluntario. Y la otra es lo que se conoce como subsidio habitacional, que es el 690, que es un subsidio que actualmente está en un monto de 50.000 pesos. Y para que tengas una idea, el alquiler de una habitación en Constitución, con baño compartido, sale 200.000 pesos. Por lo tanto, el subsidio también es muy insuficiente.

Entonces, estos operativos, que además, digo, tienen un sesgo fuertemente estigmatizante (considerar a las personas como basura), también se llevan adelante con acciones represivas. Porque se han tirado las pertenencias de cada una de las personas a las cuales se ha desalojado. Y estamos hablando de muy pocas pertenencias, ¿no? Entonces, es una cosa muy canallesca.

Después fueron seguidos por las declaraciones de tanto (Waldo) Wolff, ministro de Seguridad y Justicia, como Diego Kravetz, el actual jefe de la Policía, que es la que llevó adelante estos operativos.

Y el otro punto que también nos preocupa, y por lo cual nos convocamos en el día de anteayer, es la aplicación del protocolo de salud mental. Este protocolo la Ciudad lo viene aplicando desde el mes de febrero. ¿Qué es lo que nosotros decimos al respecto y qué es lo que funciona en los hechos? Este protocolo lo que permite es la internación compulsiva de las personas que se encuentran en calle con diversas situaciones de salud mental. Es un protocolo que nosotros consideramos completamente ilegal, inconstitucional, porque va en contradicción completa tanto con la Ley Nacional de Salud Mental como con la Ley de Salud Mental de la Ciudad. Justamente, por esto de plantear y de posibilitar la internación compulsiva.

–Yo hablaba el otro día con una ex legisladora porteña y me decía que el abordaje que tiene Jorge Macri tanto de la política de espacios públicos como de la política social en general es “fascista y reaccionaria”. Me imagino, entonces, que coincidís con este análisis.

Sí, totalmente. Las dos cuestiones que te mencioné, tanto los operativos de higiene como el protocolo de salud mental, para mí tienen varias dimensiones. Además de la cuestión fundamentalmente represiva, estigmatizante, discriminatoria con respecto a esta parte de la población de nuestra ciudad, la manera de comunicarlo, las declaraciones de las autoridades, yo creo que tienen una intencionalidad de deshumanizar a toda esta población.

Porque las declaraciones fueron muchas, fueron muchas. Ya comenzaron con Macri en la campaña, cuando planteaba que los cajeros automáticos no eran “monoambientes” para que duerman las personas. Las declaraciones de estos tres funcionarios que yo te mencionaba: “son todos chorros”, “la mayoría tiene causas penales”, “viven en condiciones donde están con sus amigos en ranchadas”, “todos son drogadictos”. Una seguidilla de declaraciones.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

¿Cuál es el objetivo de instalar esto? Estamos hablando de tres personas que son funcionarias públicas, dos de ellas vinculadas a la seguridad de todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, incluso, y fundamentalmente también, de las personas que se encuentran más vulnerables, como son las personas que están en situación de calle. Entonces, esta cuestión de estigmatizar, esta cuestión de deshumanizar, yo creo que tiene como objetivo el empezar a generar un sentido común en el conjunto de nuestra comunidad a partir de estas estigmatizaciones para, después, hacer cualquier cosa.

Porque nosotros no sabemos qué se hizo por las personas que fueron desalojadas en los operativos de higiene. Nosotros no sabemos efectivamente cuál es el destino de las personas a las cuales se les aplicó el protocolo de salud mental. ¿Dónde están?

Hubo otra declaración, hace dos meses, que planteaba que ya el 80% de los niños que se encontraban en calle no estaban en calle. ¿Y dónde están? ¿Dónde están esos pibes?

–Y en el marco de todo esto, es un gobierno que no ofrece datos concretos a los legisladores tampoco.

No, cuesta muchísimo. Actualmente nosotros estamos presidiendo la comisión de Políticas de Promoción e Integración Social. En la misma se han presentado por distintos legisladores, tanto de nuestro bloque, UxP, como de otros bloques (los radicales, la Coalición Cívica, la izquierda), pedidos de informes con respecto a todo lo que implican las políticas para personas en situación de calle. Muchas cuestiones destinadas a solicitar información acerca de los programas, acerca del presupuesto, acerca de las condiciones en las que se encuentran los centros de inclusión, acerca de las herramientas con las que se cuenta, acerca del Operativo Frío que tiene que estar en breve desarrollándose...

–Berenice, me gustaría conocer también, en general, cuál es la situación de los barrios porteños, porque ustedes permanentemente “bajan” al territorio, están en contacto con los vecinos. ¿Cómo se vive hoy en los barrios de la Capital Federal?

Y, la verdad que es grave. Nosotros tenemos que pensar que lo que tenemos que estar viendo es, también, cómo están nuestros pibes. Sabemos que la pobreza crece fundamentalmente en dos sectores principales de nuestra población. Uno son los pibes y otro son nuestros abuelos, las personas adultas mayores.

Por lo tanto, hay que reforzar y hacer todos los esfuerzos presupuestarios correspondientes para poder mitigar lo que también son estas políticas de hambre y de miseria del gobierno nacional, ¿no? Tengamos en cuenta que desde diciembre el gobierno nacional no está entregando comida en ningún rincón del país: ni en la ciudad, ni en el interior de las provincias de nuestro país.

Nosotros tenemos una gran diferencia entre lo que es la zona norte de la ciudad y entre lo que es la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Hay dos ciudades, ¿no? La línea de la avenida Rivadavia parte absolutamente, y parece que en una tenés ciudadanos de primera, y las personas y las familias que viven en el sur son ciudadanos de segunda.

Es fundamental esto que te decía antes, de la combinación y de la presencia del Estado, no solamente a partir de la asistencia y de la política que viene a solucionar o que viene a mitigar la cuestión inmediata, sino la planificación. Porque la no urbanización, la no integración sociourbana de los barrios, lo que genera es un proceso de favelización. Y en ese proceso de favelización vos empezás a tener una mayor presencia de los narcos, mayores niveles de violencia, un retiro absoluto por parte del Estado, los lazos sociales de la comunidad de cada uno de los barrios completamente rotos, un Estado que ya no puede garantizar ni siquiera la cuestión del ingreso a la escuela de los más pibes, que tampoco puede asistir a las personas más grandes tanto en cuanto a un techo como en cuanto a la salud.

Entonces digo: hay algunas cuestiones que no tienen que ver con lo inmediato, que tienen que ver con la planificación, que tienen que ver con la presencia de un Estado, que hacen mucho al desarrollo de nuestra comunidad. Y ya que están tan preocupados, tanto Wolff como Kravetz, con los problemas de seguridad, bueno, es importante que entendamos que donde hay urbanización bajan muchísimo los problemas de inseguridad.