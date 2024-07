Entrevista GLP. Apuntan contra Ramón Lanús por sus “excusas” y “mentiras”: “Los vecinos de San Isidro se arrepienten de haberlo votado”

Hace pocos días GRUPOLAPROVINCIA.COM te contaba sobre los cuestionamientos a Ramón Lanús, el intendente de San Isidro, por la “terrible” inseguridad que aqueja al distrito, las deficiencias del sistema de salud y la “falta de transparencia” en la administración. En la segunda parte de la entrevista que concedió a este medio, el concejal Walter Pérez (Acción Vecinal San Isidro) se refirió a las “mentiras” de Lanús y le atribuyó la costumbre de “echarles la culpa a los demás” por las falencias de su gestión.

(Hacé clic acá para escuchar y leer la primera parte de la entrevista)

–Cuando ustedes recorren los barrios de la ciudad, ¿qué le manifiestan los vecinos de San Isidro? ¿Hay bronca? ¿Hay preocupación? ¿Cómo están?

Hay dos frases que son muy llamativas. La primera es Posse volvé, que la escuchamos siempre. Piden que (Gustavo) Posse vuelva, o cuando lo ven a Gustavo le dicen “Posse volvé” o “Gustavo volvé”. Y la segunda es Me arrepiento de haber votado a esta persona.

Y a partir de ahí vienen los reclamos: por robos, por falta de servicios, todos los reclamos que uno ve. San Isidro tiene varias realidades y tiene idiosincrasias distintas por cada localidad.

–Volviendo a lo que usted manifestaba (que parece que Lanús tiene como política apuntar muy duro contra el gobierno de Gustavo Posse, y lo ha hecho en reiteradas ocasiones en cuanto a la modernización, a la salud, a la seguridad), ¿por qué cree que el intendente toma ese rumbo? ¿Le sirve confrontar con el ex jefe comunal?

Evidentemente, como te dije, es el problema de los demagogos. Los demagogos lo único que van a hacer es hablar cuando no pueden demostrar gestión. El argumento de que lo anterior fue malo y por eso él tiene que afrontar estas dificultades de no poder gestionar, o de gestionar mal, se está acabando. Porque la gente se da cuenta de que ya no puede estar esgrimiendo excusas después de que aumentó el 200% las tasas municipales. Creo que es el aumento más grande, después del de la provincia de Buenos Aires, a nivel de tasas e impuestos. Y ya la gente está le empezando a exigir: “Bueno, hacé algo”.

Y por eso el argumento de echar la culpa a los demás ya se le va a acabar. Y seguramente ahora viene el argumento típico del demagogo, de decir: “Bueno, en los próximos cuatro, cinco, seis meses meses se van a ver los cambios”. La realidad es que en seis meses se van a ver los cambios (si los hace; esperemos que los haga) de volver a lo que había el 10 de diciembre. O sea, bajó tanto la vara que ahora la realidad es que lo único que tiene que hacer es volver a lo que había antes como para, no sé, empezar a generar su campaña política. Que tampoco sabemos en qué espacio político va a estar, porque coquetea con La Libertad Avanza (LLA), no quiere romper con el PRO, va de un lado al otro, y la realidad es que no termina de definir una situación política.

Que también eso repercute en los vecinos. Porque la política de “No hay plata, no se gasta en nada” (salvo en encuestas, salvo en viajes que hace al exterior, como el que hizo el mes pasado, que se fue a un congreso unos días, no sé para qué), es una acción política vieja, de políticos viejos, de echarles la culpa a los demás.

Y ahí viene lo que a nosotros nos duele: con cosas que no son ciertas, con mentiras. Porque no puede decir que dejamos una deuda de 8000 millones de pesos (sobre un presupuesto de 160 mil, aclaremos eso, porque 8000 millones es un montón, pero es el 5%) y no decir que dejamos en caja 6200 millones de pesos en efectivo. Con lo cual esa deuda de 8000 millones de pesos es la deuda que tiene cualquier vecino que consume hoy la electricidad o su gasto de telefonía celular y que lo paga el mes que viene, o consume con la tarjeta y se paga el mes que viene. Se llama deuda flotante. Son pagos a proveedores o de servicios que se ejecutan en el tiempo. Son pagos a 30, 60 días, que son normales. El problema sería si no hubiésemos dejado nada; dejamos 6200 millones de pesos.

Además de utilizar el aumento desmedido de tasas que después hizo por sobre lo que nosotros habíamos autorizado en el Concejo Deliberante, que era que podía subir según la inflación acumulada, y subió mucho más que la inflación acumulada. Por eso hicimos una denuncia penal, porque ahí ya está atacando el derecho de propiedad de los vecinos. Sacar impuestos excesivos en más sobre lo que permite la ley es quitarles un pedazo de propiedad a los vecinos.

–Sin dudas, mucho trabajo para el bloque de concejales de Acción Vecinal de acá a lo que resta de la gestión de Ramón Lanús.

Ojalá que no tengamos trabajo, porque lo que queremos es que la gestión sea buena. Porque nosotros vivimos en San Isidro, somos de San Isidro, al contrario de muchos de los funcionarios con sueldos millonarios que nombró él. Lo que queremos es que le vaya bien a San Isidro, porque en definitiva somos políticos, pero sobre todo somos ciudadanos. Y eso lo demostramos en todos estos años que estuvimos en la gestión.