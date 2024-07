Entrevista GLP. Florencia de Sensi: “Axel Kicillof es un hipócrita”

–Florencia, en principio, me gustaría conocer cómo está hoy el PRO, teniendo en cuenta que es normal el reordenamiento interno en un partido que pierde elecciones, pero ¿cómo viven desde adentro, ustedes, la interna entre dos pesos pesados del espacio, como Mauricio Macri y Patricia Bullrich?

Nosotros estamos, como vos dijiste, en un proceso de reordenamiento partidario, producto de haber salido terceros en las últimas elecciones que se llevaron a cabo en el año 2023. Y hoy lo que estamos haciendo dentro del partido es cambiar las autoridades. De hecho, se renovaron las autoridades partidarias en la ciudad de Buenos Aires con Jorge Macri, que es el actual jefe de gobierno; en la provincia de Buenos Aires quedó Cristian Ritondo como jefe del partido a nivel provincial, y este jueves va a asumir en un acto formal Mauricio Macri como presidente del partido.

–Bueno, pero dentro del espacio ¿ustedes cómo vivieron esta interna que se generó entre Macri y la propia Bullrich, que hoy es ministra de Javier Milei a nivel nacional?

Nosotros no lo vivimos como una interna. Nosotros lo vivimos como un reordenamiento del espacio. Hoy Patricia Bullrich es ministra de Seguridad de un gobierno que no es del partido por el cual ella fue candidata a presidenta en las últimas elecciones.

–Yo hablé con muchos referentes del PRO, que, ante las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional del espacio, con Martín Yeza a la cabeza, decían que ahora es el momento de recuperar la identidad del espacio. En los últimos años ¿nota usted que, dentro de Juntos por el Cambio, el PRO había perdido su esencia, su identidad?

No, no, la verdad que no lo veo así. Lo que sí veo es que quizás la gente, los votantes, no nos perdonaron la interna partidaria que vivimos el año pasado. Entonces, empezamos a desencantar un poco al público. La gente no quería ver más al dúo Pimpinela, como pasó con Cristina (Fernández) y con Alberto (Fernández) durante cuatro años de un gobierno presidencial. Lo que querían era ver a una oposición unida, que quiera tomar de nuevo el poder para ganar las elecciones y gestionar.

Yo creo que ese fue uno de nuestros máximos errores: que, pensando que era una interna partidaria que no iba a afectar a nuestros votantes, terminó siendo todo lo contrario.

–Mencionaba la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y un poco también pienso en el vínculo entre Javier Milei y Victoria Villarruel, que se ha tensado en los últimos días. ¿Qué balance puede hacer de estos meses del Ejecutivo nacional, con este vínculo entre el Presidente y la vicepresidenta?

Mirá, la verdad es que yo no tengo certeza de que haya tensión entre ellos dos. Sí leo notas periodísticas, o escucho en la televisión o la radio, que hay tensión entre ellos dos, pero la verdad es que no me corresponde a mí opinar al respecto, porque tampoco tengo certezas de que así sea.

Y si así llegara a ser, espero que puedan solucionar sus problemas internos, porque hoy lo primordial, y el fin de todos nosotros, los que estamos trabajando para sacar a la Argentina del pozo en el que se encuentra, nuestra única meta hoy tiene que ser volver a poner a la Argentina de pie, y no seguir peleando en internas.

–Y en este sentido, Florencia, ¿qué balance puede hacer de estos siete meses de gobierno de Milei?

Es un gobierno que arrancó hace poco y que recibió un país a punto de estallar, con un proceso de inflación acumulada de más de un 200%, con una posibilidad de que la Argentina entre en una híper. Ni bien asumió Milei, ya estaba la posibilidad de que Argentina entre en una híper.

Recibió el país en un estado muy complejo. Entonces, lo que él se tuvo que poner a hacer es empezar a desactivar las bombas que se encontró cuando le tocó asumir. Y si

yo me tengo que poner a pensar, la verdad es que muchas de las ideas que pregona Javier Milei son muchas de las que compartimos con el PRO. Lo que quizás faltaría es poder llevar a cabo esas ideas, ¿no? Porque si yo a vos te dijera que no va a haber más obra pública en la Argentina, perfecto, te tomo la idea. Ahora, ¿quién va a estar gestionando que haya una inversión, aunque sea privada, para concesionar rutas? Porque que no haya más obra pública no quita que el camión tenga que seguir transitando por la Ruta 9 para llevar la mercadería que saca de la fábrica, o para repartir la mercadería desde algún depósito de algún lugar del conurbano hacia el interior de la provincia.

–¿Cómo es la relación entre los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO en la Cámara baja? Porque mucho se habló de si hay una alianza, si no hay una alianza, si hay un pacto político para aprobar diferentes proyectos... ¿Cómo es ese vínculo entre estos espacios?

Desde un primer momento, Cristian Ritondo, que es el presidente de nuestro bloque, lo que hizo, cuando entra el 27 de diciembre la Ley Bases al Congreso, es dividirnos, a nosotros los diputados: cada uno representa un tema, un eje temático, para analizar la Ley Bases y poder aportar aquellos cambios que consideraban que había que hacer, siendo una oposición intelectualmente responsable, aportando todo nuestro conocimiento, producto de haber sido gobierno muchos de nosotros, o de ser especialistas en ciertos temas.

Nosotros nos hemos comportado como una oposición intelectualmente responsable. Hemos defendido la Ley Bases mucho más que cualquiera de los diputados de LLA se encontrara en condiciones de hacerlo. No es que funcionamos como un bloque aliado, sino que lo que hacemos es ver, ley por ley, qué es lo mejor para los argentinos. No qué es lo mejor para el gobierno. Nosotros trabajamos para los argentinos. Y si al gobierno le va bien, les va a ir bien a los argentinos.

–Pero, claro, no hay esta diferenciación que se dio en la Cámara baja bonaerense, donde un sector alineado a Patricia Bullrich creó su propio espacio, denominado Pro Libertad. Ahí sí hay un quiebre muy notorio, en la provincia de Buenos Aires.

A mí me parece que ahí lo que pasó es que no se toleró la renuncia de muchos de los asambleístas para que se convocara y se decidiera que haya un nuevo presidente en el PRO de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a raíz de eso, muchos deciden separarse. Que, en realidad, terminan siendo cinco.

–Un grupo minoritario...

Un grupo muy minoritario y reducido, que en representatividad no te mueve una votación. Nosotros, en la Cámara de Diputados de la Nación, estamos todos unidos. Somos todos del PRO.

–Hablando de la provincia de Buenos Aires, usted, Florencia, es muy crítica con la gestión de Axel Kicillof. Días atrás aseguró que su gobierno “solo genera pobreza y subdesarrollo”. ¿Por qué piensa esto?

Mirá, te voy a poner un ejemplo, que es de los últimos que podríamos citar: cuando nos ponemos a pensar si Kicillof va o no a adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Yo por eso dije que Axel Kicillof es una máquina de generar pobreza y subdesarrollo. No solo condenó a los argentinos a una deuda de miles de millones de dólares cuando estatizó de una mala manera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), sino que ahora, por una cuestión que es simplemente ideológica, les complica a los bonaerenses la posibilidad de conseguir una inversión de cientos de millones de dólares, que genera actividad y empleo clave. Y esto te lo digo por la planta de GNL que tiene la posibilidad de instalarse en la provincia de Buenos Aires.

Vos te lo ponés a pensar, y es increíble que este tipo quiera seguir haciendo tanto daño. Es un hipócrita. Es el que negoció una cláusula secreta con Chevron, por la que le otorgaron a esa empresa beneficios fiscales y condiciones de privilegio para sus inversiones en Vaca Muerta, y ahora se opone a un régimen que fue votado por el Congreso y que ganó por mayoría. Que es transparente y que beneficia no solo a una empresa, sino que beneficia a cualquier inversor que quiera venir a invertir en el país.

–Pensando en la planta de GNL que se podría instalar en la ciudad de Bahía Blanca, ahora el gobierno bonaerense lo que está haciendo es presentar una iniciativa de su propio “RIGI” a nivel local. ¿Qué piensa de eso?

Lo que pienso es que por una cuestión ideológica vos no podés admitir que nada que no provenga de tu partido sea bueno para el desarrollo de los bonaerenses, en este caso. Que esto se trata meramente de una cuestión ideológica. El modelo de régimen para las grandes inversiones está probado que funciona. Adhirieron un montón de provincias. Y Axel, con su discurso pobrista, lo único que quiere es seguir manteniendo a los bonaerenses debajo de la línea de pobreza. Sabiendo que, para que un país salga adelante, no es el Estado el que genera empleo; los que generan empleo son los capitales privados. Y él se la pasa demonizando al capital privado. Es una generación de empleo genuino y transparente.