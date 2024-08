-En las últimas semanas tuvo una agenda cargada a nivel nacional. Se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con quien conversó sobre diversos temas de interés para el distrito de Villarino. Pareciera que está aceitando el vínculo con el gobierno de Javier Milei teniendo en cuenta que muchos jefes comunales denuncian que no tienen llegada a Nación.

Sí, la verdad es que nosotros tenemos muy buena relación con Nación y con Provincia. La reunión con Martín Menem fue para que pudiera conocer de primera mano las necesidades que tiene el distrito. Le trasladé nuestra inquietud sobre el avance de la Ley de Zona Austral Desfavorable que está en la Cámara de Diputados y la necesidad de destrabar el cese de tres obras del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) que estaban en ejecución. Fue un encuentro positivo.

-También se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a otros intendentes vecinalistas. ¿La intención es articular programas de la cartera nacional con el municipio y trabajar de manera mancomunada con las fuerzas federales?

Sí, uno de los ejes importantes de nuestra gestión es la seguridad. Hemos invertido muchos recursos económicos y contamos con un centro de monitoreo moderno con cámaras biométricas. Le hice saber a la ministra la necesidad de seguir sumando medios para prevenir el delito.

-Es evidente la buena relación tanto con Nación como con Provincia; el tema es que entre entre las partes el vínculo no es bueno . ¿Cómo impacta esta tensión en los municipios?

Los vecinalistas siempre mantuvimos una política centrada en la gestión. No queremos meternos en las disputas nacionales y provinciales porque gastamos energía en cuestiones que están lejanas a nosotros.

Yo soy de la idea de que la política tiene que servir para solucionarle la vida a la gente, lo creo fervientemente, y eso es lo que hago todos los días eso: me levanto, laburo en mi distrito, veo las necesidades y se las planteo a la Provincia. También le agradezco al gobernador Axel Kicillof y a todo su equipo que nos acompañan y que han solucionado temas importantes, como la licitación del acueducto Pedro Luro-Hilario Ascasubi y el tendido eléctrico que se está haciendo desde Teniente Origone a Médanos. Soy un agradecido y lo digo.

Después, en lo partidario electoral, más adelante el vecinalismo adoptará o no una postura de alianza o de adhesión a un espacio nacional, pero tampoco depende de una decisión particular. Somos respetuosos y a veces a la gente que es muy binaria le cuesta creerlo. No todo es blanco negro.

-Intendente, por último, en medio de este contexto social tan complejo donde un millón de niños argentinos se van a la cama sin comer, me gustaría conocer cómo acompañan desde el municipio a los vecinos.

El panorama es complejo, Villarino no escapa a la realidad nacional y provincial. Hemos reforzados las partidas sociales y firmamos un programa para niñez y adolescencia con Unicef. A pesar de las dificultades económicas y financieras, vamos solucionando las cosas bien, no hemos tenido grandes problemas.