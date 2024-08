Entrevista a Sebastián Ianantuony, intendente de General Alvarado.

-Me gustaría conocer, en primera instancia, cómo marcha la gestión en el distrito.

Bueno, realmente estamos transitando un momento muy complejo desde lo económico y lo social. Somos una comunidad cuyas principales actividades económicas son el turismo y la agricultura. En el caso del turismo, venimos de unas vacaciones de invierno que no han colmado las expectativas de los prestadores. Teníamos alguna esperanza de que se diseñara en función de eso un programa de fin de semana largo el último feriado del 17 de agosto para motivar la demanda de este sector pero, desafortunadamente, el Estado nacional no dio lugar al pedido de los intendentes costeros.

Ahora tenemos un tránsito muy largo hacia lo que será el fin de semana del 12 de octubre teniendo en cuenta que no contamos con herramientas como los viajes de egresados que fueron de gran impacto para nuestras comunidades: en dos años recibimos 20.000 estudiantes que ayudaron a dinamizar la temporada baja y les permitieron a los prestadores turísticos poder financiarse el inicio de la temporada sin tener que recurrir a créditos. Y, además, esos chicos y chicas eran una publicidad hacia sus propias familias, que quizás no habían conocido Miramar o Mar del Sud.

Lamentamos que el Gobierno nacional no mire al turismo con la importancia que tiene en términos de la economía.

-Una característica de todos los distritos, sin distinción política, es la paralización de las obras con fondos nacionales. ¿Cómo están enfrentando esta situación desde el municipio?

Nosotros hemos tomado la decisión de ir finalizando aquellas obras que estaban muy próximas a concretarse, porque me parece de una crueldad inusitada, por ejemplo, que el Gobierno nacional no haya tomado la determinación de terminar la obra de cloacas en el barrio Paraná que los vecinos esperaron por 35 años. Lo mismo en Las Margaritas, un barrio que también esperaba hace muchísimo por esta obra y nosotros la terminamos.

Hoy estoy revisando las gestiones ante el Ejecutivo para terminar de definir si se va a tomar una decisión de avanzar o no sobre aquellas obras pendientes. Por ejemplo, tenemos un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que está en el corazón de Las Flores, un barrio muy popular de Miramar, y que ahí tenemos pensado condensar todas las políticas vinculadas al cuidado de las primeras infancias. La realidad es que está para habitarlo, pero hay que cumplir determinadas condiciones y para eso hace falta el requerimiento. Estuve reunido con Jorge Ríos, el subsecretario de Obras Pública de la Nación, para ver si esto va a concluirse o no, o en qué medida nosotros podemos finalizar el contrato y podemos ya empezar a ocuparlo.

Seguimos reclamando por el plan de vivienda y por la planta de separación. Por lo que nos han dicho los funcionarios nacionales están en diálogo con la Provincia para ver cómo se transfiere la ejecución de esas obras.

-Y en el medio la provincia de Buenos Aires muchas veces ocupa el lugar que debería estar ocupando la Nación…

Sin dudas, porque más allá de lo que haya votado la gente a nivel nacional también lo votaron a Axel (Kicillof) como gobernador, con una posición y una idiosincrasia absolutamente opuesta a la que hoy tiene el Gobierno nacional. Nosotros nos comprometimos con nuestra gente a poder realizar las obras, pero no por una cuestión de orden arquitectónico o de ladrillos sobre ladrillos, sino por una cuestión de que esas obras cuando están terminadas le mejoran la calidad de vida.

En este contexto, la gente entiende que lo que está ocurriendo no es lo que votó, que seguramente y paulatinamente va a ir girando nuevamente a esta idea de Estado que nosotros tenemos: un Estado presente, no uno interventor, totalizador, sino un Estado que favorece la inversión privada y el desarrollo de las personas.

Así que, bueno, estamos haciendo malabares con más clavas que las que podemos usar mientras desde el Gobierno nacional nos amenazan con que nos van a tirar algunas más. Creo que la convicción está en ser coherentes con nuestro discurso, en ser consecuentes con nuestras acciones y poder resolverle los problemas a la gente.

-A lo largo de la nota mencionó las palabras “crueldad” y “amenaza” para referirse al gobierno de Javier Milei. En este contexto, me pregunto, cómo se encuentra el peronismo, por dónde debe empezar a desandar el camino para la reconstrucción nacional.

Mi humilde opinión es que primero hay que sostener una coherencia, creo que la gente en la campaña entendía que no podía estar como lo venía estando, que era necesario realmente cambiar y arriesgó por algo nuevo. Como ya lo he expresado para mí esta representa la peor estafa electoral de la historia de nuestro país, porque le dijeron a la gente que en realidad el ajuste iba a recaer sobre la casta política y empresarial y eso no está sucediendo.

La realidad es que la gente se está dando cuenta que es casta cuando le llegan tasas de servicios de electricidad por el 400%, gas por el 1.000%, y cuando le aumentan las prepagas. Entonces, me parece que el peronismo tiene que reivindicar eso que expresa y hacer una gran autocrítica, entendiendo que va a tener que extender los brazos hacia un panperonismo involucrando a algunos otros sectores que hoy se sienten desplazados de esta idea anarco-capitalista. Para configurar una fuerza política de cara a las próximas elecciones intermedias vamos a tener que ser mucho más amplios.

