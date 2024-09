-Es un desafío para los intendentes administrar en estos tiempos económicos y sociales tan adversos. ¿Cómo es la situación en Villarino? ¿Cómo avanza la gestión?

Bueno, como vos decís, es complicado el contexto financiero para todos los municipios. La verdad que nosotros, no obstante de ello, venimos trabajando bien. El año pasado cerramos sin déficit y hoy seguimos con la misma austeridad de siempre, tratando de cumplir al máximo con los servicios y con el pago a los empleados municipales y a los proveedores. Esas son nuestras prioridades, después, estamos tratando de destrabar tres obras de urbanización en distintas localidades del distrito. A pesar de todo lo vamos sobrellevando de manera equilibrada.

-¿Tiene el municipio la capacidad de llevar adelante obra pública con recursos propios?

Las obras que llevamos adelante con presupuesto propio son pequeñas, las intermedias y grandes las hemos gestionado a nivel nacional porque exceden nuestra capacidad. Tenemos un hospital modular que está en el 95% y que estamos destrabando ese 5% con un organismo internacional a partir de un convenio que firmó el municipio con el Ministerio de Obra Pública de la Nación.

El 27 de septiembre vamos a inaugurar la primera pileta climatizada municipal que fue construida con recursos propios. Es una obra que va a tener impacto social y deportivo.

-Hablando de recursos, en los últimos días se generó una polémica muy grande con respecto a las tasas municipales. El ministro de Economía, Luis Caputo, le prohibió a los municipios el cobro de tasas extras en los servicios públicos. Muchos intendentes, principalmente peronistas, denuncian que el Ejecutivo Nacional lo que quiere es verlos con la lengua afuera. ¿Cómo impacta esta medida en Villarino, Carlos?

No, la verdad es que no tenemos convenios de cobro de tasas por fuera de la actividad específica. Lo que tenemos que analizar es la ley provincial 10.740 sobre el alumbrado público, si no podemos seguir cobrando a través de la boleta de la prestadora, en nuestro caso EDES y Cooperativa Eléctrica, se nos complica un poco más. Pero en relación a la tasa de Seguridad e Higiene vamos a seguir totalmente igual como hasta ahora.