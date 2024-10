Entrevista GLP. Mandagarán contra Milei: "La educación no es una prioridad para este gobierno"

-Participó de la histórica movilización en defensa de la universidad pública. En las últimas horas, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento. ¿Qué piensa de esta decisión?

Yo creo que es una provocación porque esperó hasta último momento para oficializar el veto y encima lo hizo después de la marcha, como desafiando esa actividad multitudinaria.

Entonces, la verdad que no me asombra, porque creo que la provocación es parte de su forma de hacer política, por más que él diga que no es político, pero sí me duele y mucho porque un país sin educación está destinado al fracaso.

Desde que inició su gestión no ha mostrado ningún indicio de que se preocupe en desarrollar políticas en materia de educación. En esto coincidimos todas las fuerzas políticas con distintos matices, obviamente, pero la defensa de la educación pública y gratuita es una bandera que todos enarbolamos.

-¿Por qué para el gobierno nacional la educación pública no es esencial, primordial?

No es esencial como herramienta de desarrollo, pero pareciera que fuera esencial para penalizar el derecho a huelga. Tanto que habla de la necesidad de desarrollarnos, de crecernos como país, no ve a la educación como una herramienta fundamental. La educación es formadora de personas y pareciera que el gobierno no tiene registro de eso.

-Lorena, hablamos de educación, pero también la salud es otro aspecto esencial en el desarrollo personal. Me gustaría consultarle por la decisión del directorio de IOMA de rescindir desde el 1 de octubre los servicios prestacionales brindados por la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA). ¿Cómo impacta esta decisión en el interior?

Me parece que es una irresponsabilidad enorme rescindir el convenio con FEMEBA en distritos donde no existe otro tipo de cobertura o no existe otro tipo de convenio todavía firmado con IOMA. Es una falta de respeto hacia los afiliados y también da cuenta de una falta de planificación y una total inadvertencia de que esto genera un deterioro enorme en la salud.

Yo soy de Azul y allí no existe convenio con el Consorcio del Centro de la Provincia de Buenos Aires (COCEBA), como se dijo que estarían evaluando conveniar, tampoco están invitando a los profesionales a que acuerden directamente con el IOMA.

La verdad que hoy los afiliados de mi ciudad y de muchos distritos están sin cobertura, están sin poder ser atendidos bajo una obra social que se supone que tiene que garantizar el acceso a la salud.