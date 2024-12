-Usted es un hombre con años de gestión a sus espaldas, un intendente con experiencia. ¿Este año fue más complejo que otros en términos administrativos para el municipio?

Llevamos ya nueve años de gestión y, sinceramente, este ha sido el año más difícil y complejo de todos, sin lugar a dudas. A pesar de eso, la experiencia acumulada me da la fortaleza para seguir adelante. Hemos logrado reorganizar la gestión de una manera significativa, y eso nos permitió llegar al cierre del año con las cuentas ordenadas, pagando los sueldos de los trabajadores municipales en tiempo y forma. Puedo decir con orgullo que la Municipalidad está más ordenada que nunca.

Sin embargo, el sentido común me dice que el año que viene será, probablemente, aún más complicado. Estamos atravesando una recesión que parece no detenerse. Si bien es cierto que se ha contenido la inflación, eso se ha logrado a un costo social enorme, como nunca antes habíamos visto.

Cecilio Salazar y su gabinete proyectando el próximo año.

-Además del difícil panorama económico que se avecina, también se trata de un año electoral. ¿Cómo imagina este contexto para el peronismo, considerando la reciente foto que intentó mostrar unidad entre Cristina Fernández, Axel Kicillof y Sergio Massa?

Desde mi punto de vista, el escenario electoral es incierto. Si lográramos una unidad genuina, yo te diría que habría posibilidades, pero así como estamos hoy, divididos y peleados, no creo que sea posible.

Las fotos son fotos, pero la gente no come vidrio. La unidad verdadera implica que los dirigentes se reúnan entre cuatro paredes y digan lo que tengan que decirse, como solía repetir el General Perón: “Adentro los sillazos y afuera los abrazos”. ¿Para qué van a mostrar una foto de unidad si después trasciende que se mataron insultándose? En ese sentido, destaco la actitud del gobernador Kicillof y creo firmemente que debemos apoyarlo.

-Un intendente peronista mencionó recientemente: “¿Cómo no va a ganar Milei si somos un mamarracho?” Su planteo, entonces, va por la misma línea...

No me gustaría darle la razón, pero tengo que hacerlo. La verdad es que no demostramos nada porque seguimos peleándonos y eso repercute en las bases, generando problemas en los municipios y divisiones en los concejos deliberantes.

Estoy convencido de que la única fuerza capaz de sacar adelante al país es el peronismo. Tengo esperanza y soy optimista. Ojalá que prevalezcan la cordura y el sentido común, y que finalmente logremos la unidad que tanto necesitamos.

Cecilio Salazar junto a Axel Kicillof y Verónica Magario en San Pedro.