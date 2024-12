- Ricardo, como hemos hablado en otras ocasiones, lleva 20 años al frente de la gestión municipal y es un intendente con amplia experiencia. Sin embargo, este año parece haber sido uno de los más difíciles en términos administrativos, sociales y económicos. ¿Cómo lo percibió usted?

Este fue un año particular, no sé si el más difícil, pero fue raro. Nosotros siempre hablamos de la articulación entre Nación, Provincia, Municipio y también del trabajo conjunto entre lo público y lo privado. Sin embargo, en este período, el gobierno nacional, legítimamente elegido, se corrió de cualquier rol o función en la gestión.

Esto nos obligó a redoblar esfuerzos desde la provincia, el municipio y el trabajo con los vecinos. Por ejemplo, este año pudimos continuar con obras públicas, llevar a los chicos de vacaciones, organizar encuentros culturales, poner en marcha las piletas a partir de enero y avanzar en obras como el asfalto, el cambio de luces LED y mejoras habitacionales.

También seguimos atendiendo temas críticos como la salud, prótesis y asistencia alimentaria, que lamentablemente se multiplicó por seis o siete. Todo esto ha sido posible gracias al apoyo del gobierno provincial y a una gestión local comprometida.

Ricardo Curutchet junto al gobernador, Axel Kicillof, y su equipo durante la inauguración del Centro Universitario de Marcos Paz.

- Desde su experiencia, ¿qué desafíos se presentan para el próximo año? ¿Cómo imagina que será el 2025?

El próximo año será aún más complicado. Yo siempre digo que soy un optimista nato, y quien me conoce sabe que hemos superado crisis económicas, climáticas, la pandemia y más. Sin embargo, el escenario actual apunta a un contexto de mayor conflictividad, en parte por las políticas propuestas desde el gobierno nacional.

Vamos a necesitar agudizar todavía más el ingenio porque nosotros no recortamos derechos, creemos fervientemente en el rol del Estado. Será un año que exigirá mucha creatividad y determinación. No me rindo fácilmente, todos los días salgo a jugar el partido, porque si hay alguien que no puede comer, tiene que comer; si alguien no tiene trabajo, hay que buscar formas de generarlo, ya sea desde lo público o alentando al sector privado a invertir confiando en el Estado local.

- Además del contexto económico y social, el próximo año también estará marcado por las elecciones. Hay un tema en agenda que involucra a los intendentes: el debate sobre la reelección. Algunos jefes comunales consideran que la limitación de mandatos es obsoleta. ¿Cuál es su posición al respecto?

Soy un agradecido con el pueblo de Marcos Paz. Estoy gobernando desde 2003 y, en ese sentido, soy bilardista. En definitiva, no importa cuánto tiempo permanecés en el cargo, sino qué haces en ese tiempo. No es solo ganar elecciones, sino transformar la realidad de la gente.

Estamos discutiendo si reelección sí o no, cuando tenemos que discutir otras cosas, como la autonomía municipal, que desde 1994 con Antonio Cafiero nadie más volvió a hablar de eso. Hoy, gestionar un municipio no es solo alumbrado, barrido y limpieza. Implica manejar geopolítica, finanzas internacionales y coordinar lo público con lo privado.

También creo que debería crearse la figura de un viceintendente, porque la complejidad de la administración local ya no es para cualquiera; y nuestra comunidad debería elegir a su diputado provincial, no uno que puede, es amigo, acompaña, colabora, pero no es del distrito.

