La selección argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, se alista para enfrentar el Hexagonal Final del Sudamericano en Venezuela. Tras una sólida fase de grupos, donde se destacó una contundente victoria 6-0 sobre Brasil, el equipo nacional buscará asegurar su clasificación al Mundial de Chile 2025.

En esta etapa decisiva, Argentina competirá contra Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia y Brasil. El calendario de partidos es el siguiente:

Fecha 1: Chile vs. Argentina - Martes 4 de febrero.

Fecha 2: Uruguay vs. Argentina - Viernes 7 de febrero.

Fecha 3: Argentina vs. Colombia - Lunes 10 de febrero.

Fecha 4: Brasil vs. Argentina - Jueves 13 de febrero.

Fecha 5: Argentina vs. Paraguay - Domingo 16 de febrero.

Las sedes y horarios están sujetos a confirmación por parte de la organización.

El camino hacia el Mundial de Chile 2025

El Sudamericano Sub 20 otorga cuatro plazas para el Mundial que se disputará en Chile en septiembre de este año. Dado que Chile ya tiene su lugar asegurado por ser el país anfitrión, las selecciones que finalicen en las primeras cuatro posiciones del Hexagonal Final obtendrán su boleto al torneo mundialista.

Argentina mostró un rendimiento sólido en la fase de grupos, asegurando su clasificación al Hexagonal Final. Una de las actuaciones más destacadas fue la goleada 6-0 sobre Brasil, donde Claudio "El Diablito" Echeverri brilló con dos goles y dos asistencias. Este resultado no solo reforzó la confianza del equipo, sino que también lo posicionó como uno de los favoritos para llevarse el título.

De cara al Hexagonal Final, el cuerpo técnico y los jugadores están enfocados en mantener el nivel de juego y corregir detalles para enfrentar a rivales de alto calibre. La primera prueba será contra Chile, un equipo que ha mostrado solidez en el torneo y que buscará complicar a la albiceleste en su debut en esta fase.