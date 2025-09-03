El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, permanecerá internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires después de que se le detectara una infección urinaria en un control médico de rutina realizado este martes. Tras confirmarse la afección, los médicos le suministraron antibióticos e hidratación por suero y resolvieron mantenerlo en observación durante 24 horas.

Según trascendió, desde el entorno familiar del DT “afirman que está bien, pero por decisión de los médicos se queda para pasarle medicación e hidratación por suero”.

Russo, presente en el último partido de Boca

El experimentado entrenador de 69 años estuvo en el banco de suplentes en el triunfo del Xeneize por 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata. Luego del encuentro, en conferencia de prensa, Russo declaró: “No pensé todavía en Central, aunque no lo crean. El próximo fin de semana no hay fútbol, entonces estamos en otra situación. Tenemos que manejar bien la semana con todo lo que viene”.

Con el parate por la Fecha FIFA, Boca recién volverá a competir el 14 de septiembre, cuando visite a Rosario Central en el Gigante de Arroyito (17:30).

Estudios médicos y antecedentes de salud

De acuerdo a lo informado, Russo ya se había sometido a estudios la semana pasada para descartar problemas, pero en los últimos días lo notaron “visiblemente cansado”, lo que motivó la repetición de análisis médicos.

La salud del DT siempre estuvo rodeada de hermetismo por parte de su círculo íntimo y de la institución. Cabe recordar que Russo ya había atravesado una dura batalla contra el cáncer de próstata en 2017, mientras dirigía a Millonarios de Colombia. En aquel momento continuó en funciones y logró conquistar el Torneo Finalización, transformándose en un ejemplo de resiliencia.

En una entrevista dada en noviembre de 2023, mientras era entrenador de San Lorenzo, Russo relató: “Como que nunca me entró en la cabeza, no el valor de la enfermedad, sino la dimensión de todo eso. Yo la dejé de lado. Tuve gente que me ayudó mucho, como Mónica, mi mujer; y los colombianos me ayudaron muchísimo también. Yo digo que en todo lo que sea la enfermedad, no es que sea ignorante, pero no la valoro de la forma en la que muchos la valoran”.

La actualidad de su tercer ciclo en Boca

Más allá de algunos rumores sobre su estado físico, Russo no se ausentó de los partidos de Boca en lo que va de este tercer ciclo. Desde su regreso, dirigió 11 compromisos oficiales entre el Mundial de Clubes, la Copa Argentina y el Torneo Clausura. El equipo viene de lograr tres victorias consecutivas, que lo reposicionaron en la Tabla Anual y levantaron el ánimo del plantel.

Hace pocas semanas, su hijo Ignacio, delantero de Tigre, desmintió rumores de una desmejora en la salud de su padre: “Se hablan cosas porque él tampoco dice nada. No tiene por qué hacerlo, y está bien. Tiene que seguir e intentar ganar el próximo partido para calmar un poco todo”, señaló en diálogo con DSports Radio.

Ante esa situación, el propio Miguel Ángel también salió a hablar y defendió a su familia: “Déjenlo tranquilo. No busquen cosas donde no las hay ni las va a haber”.

El calendario de Boca tras el parate

Con el receso por la Fecha FIFA, el Xeneize tendrá un tiempo adicional para la recuperación de su entrenador. Después del duelo ante Rosario Central, con Ángel Di María como figura del Canalla, Boca recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el 21 de septiembre en la Bombonera (21:15). Posteriormente, el sábado 27 visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela (19:00).