La Selección Argentina comenzó su preparación para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. En el predio de la AFA, antes de la caída del sol detrás del pinar que rodea las canchas, el equipo de Lionel Scaloni realizó su primera práctica de la semana, con la mente puesta en el choque del jueves ante Venezuela (20:30 en Buenos Aires) y el partido del martes 9 de septiembre frente a Ecuador en Quito (20:00).

El grupo aún no está completo, ya que algunos futbolistas llegarán al país este martes. Sin embargo, Scaloni aprovechó la jornada para trabajar con los jugadores disponibles y comenzar a delinear la estrategia para los próximos compromisos.

Juventud y experiencia en la práctica

A puertas cerradas, el entrenamiento combinó ejercicios con pelota y fútbol reducido. En las imágenes difundidas por la Selección a través de sus redes sociales se pudo observar a jóvenes promesas como Franco Mastantuono, Julio Soler, Claudio Echeverri y Nico Paz, compartiendo cancha con referentes de experiencia como Leandro Paredes, Cuti Romero, Marcos Acuña, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Thiago Almada.

Esta mezcla de talento emergente y jerarquía internacional le da un sello distintivo a cada convocatoria, mostrando el recambio que transita la Albiceleste bajo la conducción de Scaloni.

Messi, la gran atracción

El capitán Lionel Messi fue uno de los protagonistas de la jornada. Tras disputar la final de la Leagues Cup con Inter Miami, viajó de inmediato a la Argentina y llegó al predio de Ezeiza junto a Rodrigo De Paul alrededor de las 16.

En las fotos compartidas, se lo vio distendido en el banco de suplentes, tomando mates junto a Leandro Paredes. Aunque se trató de un entrenamiento liviano, su presencia marcó el pulso de la práctica y generó expectativa de cara al cruce con Venezuela.

Lo que viene: práctica abierta y conferencia de prensa

Este martes la Selección volverá a entrenarse y, en esta ocasión, parte de la práctica será abierta a la prensa: durante 15 minutos se podrá observar el trabajo del equipo y los ensayos de Scaloni.

El miércoles será el turno de la conferencia de prensa del entrenador, en la que se espera que hable sobre el presente del plantel y los desafíos inmediatos. Una de las incógnitas gira en torno a Messi y la posibilidad de que el partido frente a Venezuela sea su último encuentro de Eliminatorias en territorio argentino.

La Sub 20 también se prepara

Muy cerca de la práctica de la Mayor, la Selección Sub 20 dirigida por Diego Placente comenzó este lunes un nuevo ciclo de entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi. El objetivo está puesto en el Mundial de Chile, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

El plantel alterna rutinas físicas, técnicas y tácticas. Mientras algunos jugadores realizaron tareas regenerativas en el gimnasio, los arqueros trabajaron de manera específica con Fernando Escobar y Marcelo Luca. Más tarde, todo el grupo se enfocó en un bloque de posesión y táctica, que cerró con un fútbol en espacios reducidos.

De esta manera, el predio de Ezeiza se transformó en el centro de actividad de las selecciones nacionales, con la Mayor enfocada en las Eliminatorias y la Sub 20 afinando detalles para su cita mundialista.