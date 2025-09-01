Con triunfos de River y Boca y derrota de Racing, se movieron las posiciones del Clausura y la Anual

Con resultados que reacomodaron las posiciones, River y Boca sumaron de a tres y Racing sigue sin levantar cabeza.

Boca sigue de racha.
La jornada del domingo en el Torneo Clausura estuvo marcada por triunfos de River y Boca y una derrota histórica de Racing. Los cinco encuentros disputados modificaron las posiciones de las zonas y de la Tabla Anual, clave para definir los clasificados a las copas internacionales.

El día comenzó en Mar del Plata, donde Boca Juniors consiguió un triunfo vital al imponerse 2-0 sobre Aldosivi. Más tarde, Talleres cayó 1-0 frente a Deportivo Riestra y Defensa y Justicia se impuso 2-1 a Belgrano de Córdoba, consolidándose en la zona de playoffs.

Por la tarde, River Plate venció 2-0 a San Martín de San Juan en el Estadio Más Monumental y recuperó la cima tanto de su grupo como de la tabla anual. El cierre de la jornada lo protagonizó Racing, que perdió 3-2 con Unión en el Cilindro de Avellaneda, acumulando cinco derrotas consecutivas como local, un hecho sin precedentes en su historia.

Cómo quedaron Boca y River

Con su victoria en Mar del Plata, Boca Juniors alcanzó los 45 puntos en la Tabla Anual, ubicándose en zona de clasificación a la Copa Libertadores y superando a Rosario Central por diferencia de gol. En la Zona A del Clausura, escaló a la tercera posición con 12 unidades.

Por su parte, River Plate se mantiene como líder en la Zona B y también en la Anual, reforzando su condición de candidato en todas las competencias.

La crisis de Racing

La derrota frente a Unión significó para Racing un nuevo golpe: es la quinta caída consecutiva como local, un registro nunca antes visto en la historia del club. El equipo dirigido por Gustavo Costas marcha penúltimo en su grupo y quedó fuera de la zona de clasificación a copas internacionales a través de la Anual.

Resultados del fin de semana

El sábado, San Lorenzo y Huracán empataron en el clásico y se mantuvieron en la pelea por la clasificación a los octavos de final y a la Copa Sudamericana 2026. En tanto, el partido entre Rosario Central y Sarmiento fue suspendido por intensas lluvias cuando estaba igualado 0-0, y deberán disputarse los 45 minutos restantes.

Vélez, con su victoria 3-0 ante Lanús, se transformó en líder transitorio de la Zona B con 14 puntos, a la espera del resultado de River ante San Martín de San Juan.

El viernes también hubo acción: Barracas Central derrotó 2-1 a Newell’s en Rosario y quedó en lo más alto de la Zona A. Banfield venció 1-0 a Tigre, mientras que Instituto e Independiente no se sacaron ventajas y empataron sin goles.

La lucha por la permanencia

En la pelea por evitar el descenso, San Martín de San Juan y Aldosivi ocupan hoy las posiciones más comprometidas. Uno de ellos perderá la categoría por promedios y el otro lo hará por la tabla acumulada de 2025.

Clasificación a las copas internacionales

Los tres primeros equipos de la Tabla Anual se asegurarán un lugar en la Copa Libertadores, junto con los campeones de la Copa Argentina, el Torneo Clausura y el Torneo Apertura, que ya tiene a Platense como ganador. Los seis siguientes en la tabla obtendrán la clasificación a la Copa Sudamericana.

 

