Espert insultó a Kicillof y enfrentó al kirchnerismo: “Son delincuentes y asesinos”

El diputado nacional José Luis Espert (La Libertad Avanza) protagonizó un tenso momento en la Cámara de Diputados al lanzar duras críticas contra el gobernador Axel Kicillof y el kirchnerismo en general por la creciente ola de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. En medio del debate por la posible suspensión de las Elecciones Primarias (PASO), Espert solicitó una cuestión de privilegio para referirse a la situación delictiva en el territorio bonaerense.

Durante su intervención, Espert afirmó que "en materia de inseguridad, Buenos Aires es absolutamente atroz y no hay lugar para los tibios. O se está del lado de los inocentes o se está del lado de los delincuentes. Y está claro en qué lugar se puso el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof".

El diputado señaló que "más de 60 personas fueron asesinadas" en la provincia en lo que va del año y mencionó casos recientes que generaron gran indignación, como el crimen del repartidor Lucas Aguilar en Moreno y el asesinato de un kiosquero en Mar del Plata. "La provincia de Buenos Aires es una cárcel a cielo abierto, donde cuando se oculta el sol directamente hay un toque de queda decretado por los delincuentes", sostuvo.

Críticas a Kicillof y reclamos sobre la policía

En su discurso, Espert también acusó al gobernador de "abandonar" la gestión de seguridad y criticó el estado de la Policía Bonaerense. "Hoy la policía cobra miserias, trabajan en comisarías que son verdaderas letrinas, con chalecos antibalas vencidos y patrulleros que se destartalan", denunció.

Además, reclamó medidas más drásticas contra el narcotráfico y exigió un endurecimiento de la respuesta policial ante la delincuencia. "Basta de impunidad, basta de vivir con este modelo y pagar con nuestras vidas", remarcó con tono enérgico.

"O renuncia o pide ayuda al Gobierno nacional"

Hacia el final de su intervención, Espert le planteó a Kicillof dos opciones: "O renuncia a su cargo de gobernador por inepto o le pide ayuda al Gobierno nacional para poder luchar con las fuerzas federales contra el narcotráfico y la inseguridad".

Sus palabras encendieron a la bancada oficialista, que reaccionó con gritos y reproches. En medio del cruce, Espert miró directamente a los legisladores de Unión por la Patria y les espetó: "Delincuentes son ustedes, kirchneristas, delincuentes y asesinos".

Las declaraciones del diputado libertario provocaron un escándalo en el recinto. El presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, y la diputada Cecilia Moreau lideraron los reclamos, mientras algunos legisladores de la oposición también reaccionaban con insultos.

En medio del caos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intentó controlar la situación, pidiendo orden y respeto en el debate. "Diputado, no es una cancha de fútbol, es la Cámara de Diputados. Pido silencio porque todos han sido respetados, y no me falte el respeto", reclamó.

Pese a los intentos de calmar los ánimos, el enfrentamiento verbal continuó, dejando en evidencia la creciente tensión en el Congreso en un contexto político cada vez más polarizado.