El futuro electoral en Buenos Aires: PASO y Legislatura en la mira

La política bonaerense se encuentra en plena efervescencia con dos frentes de batalla que definirán el panorama electoral de cara a 2025. Por un lado, la polémica sobre la suspensión de las PASO en la provincia, y por el otro, la renovación de bancas en la Legislatura bonaerense, donde se juegan importantes decisiones para la conducción del país.

La disputa por las PASO en la Provincia de Buenos Aires

Las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se han convertido en el epicentro de un debate que podría reconfigurar la política electoral argentina. En una reunión reciente, el PRO bonaerense difundió un comunicado en el que se destacó: "Respaldamos la suspensión de las PASO en la Provincia de Buenos Aires".

Esta declaración, emitida tras encuentros entre intendentes, legisladores nacionales y locales, incrementa la presión sobre la realización de las primarias. La provincia, al tener ley propia, debe discutir en sus cámaras legislativas una eventual suspensión. El gobernador Axel Kicillof fue categórico al señalar que: “Es un tema que debe resolver la Legislatura”, aunque funcionarios cercanos al Gobierno admiten en privado que, si se suspenden las PASO a nivel nacional, no tendría sentido sostener las provinciales.

El asunto trasciende lo local. La Nación impulsa la misma medida en el Congreso, y de concretarse, marcará el tono para todo el país. En La Plata, la respuesta es casi unánime: “Hay que ver qué pasa con las PASO nacionales”, opiniones que evidencian la interdependencia entre la decisión nacional y la provincial.

La postura del kirchnerismo y La Cámpora

Dentro del oficialismo, los dirigentes de La Cámpora no han definido una postura clara sobre la suspensión. En declaraciones radiales, un legislador del espacio expresó: “Siempre están alterando las reglas electorales y no se entiende el objetivo. Con las PASO han ganado todos los espacios políticos, tanto en elecciones nacionales como provinciales. Y cuando no existían las PASO, también”.

Este planteo pone en evidencia la doble cara del mecanismo: por un lado, ha facilitado acuerdos y candidaturas; por otro, algunos sectores lo ven como un instrumento para favorecer determinadas alianzas. La posibilidad de suspender las PASO se presenta como una jugada estratégica para potenciar candidaturas del kirchnerismo, pero con el riesgo de perder terreno frente a otros sectores del Partido Justicialista.

El PRO y el frente con La Libertad Avanza

En el PRO bonaerense, la postura es contundente: apoyar la suspensión de las PASO. Cristian Ritondo, líder del PRO en la provincia, dejó entrever que la medida es crucial para consolidar un frente con La Libertad Avanza, un espacio que podría sumar votos decisivos en la Cámara de Diputados. La coalición PRO-La Libertad Avanza ha conseguido recientemente el respaldo de varios diputados, aunque el escenario en el Senado sigue siendo incierto.

En la Cámara, la cuenta favorece a quienes impulsan la suspensión. Con 45 votos a favor, que incluyen el apoyo del PRO, La Libertad Avanza y el massismo, el camino parece allanado para aprobar la medida. Sin embargo, en el Senado bonaerense la situación es más pareja, con 21 senadores del oficialismo frente a 17 de la oposición. Este margen estrecho promete una intensa negociación en los próximos días.

La Legislatura bonaerense y las elecciones de 2025

Mientras se debate el futuro de las PASO, en 2025 se renovarán las bancas de la Legislatura bonaerense. Este proceso afecta directamente a la configuración del poder en la provincia, ya que se disputan un total de 69 bancas: 46 en Diputados y 32 en Senadores.

¿Qué se vota en cada sección?

La provincia de Buenos Aires se divide en ocho secciones electorales, cada una con particularidades en la elección de senadores y diputados:

Primera Sección

Conformada por 23 distritos de oeste y norte bonaerense, esta sección elige a 8 senadores. Actualmente, los escaños están ocupados por cuatro legisladores de Unión por la Patria (entre ellos María Teresa García, presidenta del bloque), dos del PRO (Aldana Ahumada y Christian Gribaudo) y dos que, tras haber sido amarillos, hoy se identifican como libertarios (Joaquín de la Torre y Daniela Reich).

Segunda Sección

En esta sección, que agrupa 15 distritos del norte, se elegirán 11 diputados. Los actuales legisladores incluyen a representantes del peronismo, AC-GEN-UCR y UCR-Cambio Federal, destacándose nombres como Naldo Brunelli y Fernanda Díaz.

Tercera Sección

Una de las más pobladas del conurbano, esta sección pone en juego 18 diputados. Entre los legisladores que finalizarán su mandato se encuentran ocho del PJ, dos del PRO, dos de AC-GEN-UCR, dos de La Libertad Avanza, y representantes de Unión, Renovación y Fe, Coalición Cívica, PTS y Frente de Izquierda.

Cuarta a Octava Sección

Cada una de estas secciones tiene su propia configuración. Por ejemplo, en la Cuarta se elegirán 7 senadores, en la Quinta 5 senadores, y en la Sexta se disputan 11 diputados. La Séptima y la Octava, esta última correspondiente al distrito Capital (La Plata), completan el panorama, donde se renuevan bancas y se definen figuras clave que influirán en la política bonaerense de cara a 2025.

Importancia del proceso legislativo

La renovación de la Legislatura bonaerense no es solo una cuestión de números. Las fuerzas políticas, entre ellas el PJ, el PRO, UCR-Cambio Federal, el Acuerdo Cívico-GEN-UCR, Unión, Renovación y Fe, la Coalición Cívica, y la Izquierda, se disputan el control de las futuras decisiones. El resultado de estas elecciones influirá directamente en cómo se gestionará el debate sobre las PASO y, en general, en la configuración del poder en la provincia.

¿Qué se viene en el horizonte?

Con las PASO en la cuerda floja y la disputa legislativa en pleno apogeo, el futuro político de Buenos Aires se encuentra en una encrucijada. La decisión sobre la suspensión de las PASO en la provincia está ligada no solo a las negociaciones en la Legislatura local, sino también al resultado de las discusiones en el Senado a nivel nacional. Las próximas semanas serán cruciales para definir el camino a seguir y determinar si las primarias continuarán o se pospondrán.

La tensión se vive en cada despacho y en cada sala de reuniones. Tanto los partidarios de la suspensión, como el PRO y La Libertad Avanza, como aquellos que defienden la continuidad de las PASO (incluyendo a sectores del kirchnerismo y La Cámpora) se preparan para una jornada política intensa. Con 69 bancas en juego y una reconfiguración que podría alterar el equilibrio de fuerzas en la provincia, el escenario está listo para un juego de ajedrez político que promete cambios importantes en el mapa electoral bonaerense.