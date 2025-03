El diputado nacional Facundo Manes presentará este miércoles en Tribunales una denuncia por amenazas contra el asesor presidencial Santiago Caputo, a raíz de los incidentes registrados el pasado sábado durante la Asamblea Legislativa.

El presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, confirmó la presentación judicial y cuestionó la postura oficial frente a los hechos. En declaraciones radiales, criticó la actitud del Gobierno y señaló que "el presidente Javier Milei avaló la conducta de Caputo" durante una entrevista con el periodista Luis Majul.

"El Gobierno realmente sabe que estuvo mal; lo de Milei es un error gravísimo", aseguró Juliano, quien también minimizó el rol de figuras como la diputada Lilia Lemoine y el influencer Fran Fijap, quienes ironizaron sobre el episodio en redes sociales. "Forman parte de una comparsa distractiva", sentenció.

Santiago Caputo, en plena Asamblea Legislativa, dirigiéndose a Facundo Manes.

Pablo Juliano, presidente del bloque de diputados "Democracia para Siempre".

La escena en la Asamblea: "Se salieron del guión"

El legislador detalló el contexto en el que ocurrieron los incidentes y apuntó directamente contra la organización del evento. "La transmisión de la Asamblea Legislativa fue paupérrima; enfocaban a las focas aplaudidoras del Gobierno y al presidente, pero a la vicepresidenta y a Martín Menem les cortaban la cabeza en el encuadre", criticó.

Juliano también subrayó que el conflicto con Manes se desató luego de que el neurocientífico mostrara un ejemplar de la Constitución Nacional al presidente y a los presentes. "En ningún momento le faltó el respeto a nadie", aseguró. Sin embargo, afirmó que los videos en redes sociales "prueban la actitud" de Caputo.

Las amenazas de Caputo a Manes

Según el relato del diputado, todo comenzó cuando Caputo, ubicado en las gradas, empezó a gritarle a Manes. "Le decía que lo conocía, que sabía que estaba sucio", afirmó Juliano.

El legislador explicó que el conflicto se intensificó cuando Manes interrumpió a Milei para pedirle explicaciones sobre $Libra, la criptomoneda promovida por el mandatario. "Vos no podés hacer eso, no podés interrumpir", aseguró que le gritó Caputo. Luego, según Juliano, el asesor presidencial le lanzó una frase amenazante: "Te voy a hacer mierda, vos no estás limpio, no me conocés".

Juliano indicó que Manes intentó radicar la denuncia el mismo sábado en la Cámara de Diputados, pero no había personal disponible para recibirla. "Esperó una hora y media y se tuvo que ir", detalló.

