"Me dejaron 10 días llorando en una habitación": la bronca de Valentín Gómez con Foster Gillett y Vélez

El defensor de Vélez Sarsfield, Valentín Gómez, apuntó contra el empresario estadounidense Foster Gillett y la dirigencia del club, a quienes responsabilizó por la frustración de su traspaso al Udinese de Italia.

Es que luego de la conquista de la Liga Profesional de Fútbol el pasado 15 de diciembre con Vélez, el jugador despertó el interés de reconocidos equipos del exterior. En ese contexto Gillett ejecutó la cláusula de salida que Gómez tenía con el "Fortín" y se hizo con los derechos del jugador.

Con Gómez entrenando en Italia por su cuenta a la espera de la notificación para unirse al Udinese, el magnate nunca abonó el monto acordado y la transferencia no se concretó. Finalmente, el defensor de 21 años tuvo que regresar a Liniers.

Foster Gillet, el empresario apuntado por Gómez.

Este viernes, tras el partido ante San Martín de San Juan, decidió romper el silencio. "Sinceramente, creo que no estaba al 100% para jugar. Me pidió Marcelo (Bravo) en la semana si estaba listo y le dije que sí, que iba a intentar hasta donde podía desde un lugar en el que me venía entrenando. Es verdad lo que se dijo, que estuve entrenando en una plaza", declaró en zona mixta.

Pero el zaguero fue más allá y reveló detalles preocupantes sobre su situación: "Eso también es culpa de la dirigencia de Vélez. Si bien el primer responsable es Foster (Gillett), obviamente, no les costaba nada mandarme un permiso para entrenar a contra turno. Me tuvieron 10 días llorando en una habitación sin poder entrenar".

Condiciones precarias en Vélez: el reclamo del plantel

Además de su problema contractual, Valentín Gómez también denunció las condiciones deficitarias en las que entrena y se desempeña el plantel profesional de Vélez. "Nosotros después damos la cara y somos los responsables del mal momento que vivimos, pero las condiciones en las cuales entrenamos no son óptimas, la cancha no está en el mejor estado, el vestuario hay que remodelarlo", aseguró.

Y profundizó su crítica a la gestión dirigencial: "Para que te des una idea, los grandes tuvieron que comprar 32 ventiladores para que podamos dormir la siesta y descansar tranquilos en la concentración. El gimnasio que tenemos no es apto para un equipo de Primera. Estaría bueno que ellos muestren su parte de la responsabilidad".