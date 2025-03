ATE redobla la lucha contra Milei: paro nacional y movilización al Ministerio de Desregulación

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió cuatro nuevas medidas de fuerza para marzo en respuesta a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Entre las acciones votadas por unanimidad en un Plenario Federal de Delegados se destaca un paro nacional con movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado el próximo 27 de marzo.

El secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar, advirtió que el Presidente enfrentará un fuerte rechazo en las calles: "Macri empezó a perder cuando se metió con los jubilados. Este miércoles empieza a perder Milei. Los jubilados con Menem también fueron punta de lanza".

Aguiar subrayó que "el empleo público está en emergencia" y que no solo se trata de defender los puestos de trabajo, sino también las políticas públicas afectadas por la gestión libertaria. "No habrá una derrota política de Milei en las urnas si antes no somos capaces de derrotar al Gobierno en las calles", sentenció.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

Cronograma de medidas de fuerza

El sindicato confirmó una serie de protestas que marcarán la agenda de marzo:

-Miércoles 12 de marzo: jornada nacional de lucha con movilización al Congreso junto a los jubilados. La concentración será a las 16 en el anexo del Congreso.

-Del 12 al 15 de marzo: instalación de una carpa sanitaria frente al Congreso, con una posta de salud por 72 horas, en reclamo por el desmantelamiento del sistema de salud pública.

-24 de marzo: participación en la marcha por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

-27 de marzo: paro nacional con movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.

"Hay un malestar social creciente"

ATE sostiene que el gobierno de Milei atraviesa un proceso de desgaste acelerado. "Las expectativas de una buena parte de la población sobre la que se asentaba el Gobierno están desapareciendo. Hay un malestar social creciente", analizó Aguiar, quien también exigió "ponerle límites institucionales al Presidente y a los grupos empresarios que lo mandan".

En la misma línea, el plenario de ATE resolvió sumarse a distintas iniciativas de protesta y visibilización de los reclamos. El sindicato participará del Foro por el Derecho a la Salud en Parque Lezama el 15 de marzo, de una radio abierta frente al INDEC el 20 de marzo y buscará impulsar una audiencia pública en el Congreso para denunciar lo que consideran una "estafa y abandono del pueblo" por parte del gobierno.