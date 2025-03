En un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 y en recuerdo de los crímenes cometidos por la dictadura militar, distintos sectores de Unión por la Patria (UP) coincidieron en el centro porteño con un mensaje de condena a la dictadura y de rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, la unidad en el discurso contrastó con una movilización fragmentada que dejó al descubierto las diferencias dentro del espacio.

La movilización expuso las distancias internas

A pesar de compartir consignas, la marcha estuvo marcada por la división. Máximo Kirchner encabezó la columna de La Cámpora, que realizó su tradicional recorrido desde la ex ESMA hasta Plaza de Mayo, mientras que el gobernador Axel Kicillof optó por marchar junto a las Madres de Plaza de Mayo y su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

La imagen de los dos principales referentes del peronismo bonaerense marchando en columnas separadas fue una postal elocuente de la interna que atraviesa al espacio. Hace apenas tres años, ambos marchaban juntos, rodeados de militantes, en una muestra de unidad. Hoy, esa escena parece haber quedado en el pasado.

Los intendentes también tomaron partido

La división dentro del peronismo bonaerense no solo se reflejó en la distancia entre Kirchner y Kicillof, sino también en la decisión de los intendentes sobre con quién marchar.

Junto a La Cámpora estuvieron Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo), Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza), Mayra Mendoza (Quilmes), Mariel Fernández (Moreno) y Julián Álvarez (Lanús).

Por su parte, Kicillof marchó acompañado por los intendentes Andrés Watson (Florencio Varela) y Fabián Cagliardi (Berisso). También se sumó Jorge Ferraresi (Avellaneda), aunque encabezando su propia columna. Además, estuvieron los ministros Andrés “Cuervo” Larroque, Cristina Álvarez Rodríguez y Walter Correa, junto con su compañera de fórmula, la vicegobernadora Verónica Magario.

La Cámpora dejó en claro su apuesta electoral

Durante la jornada, la secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora, realizó una declaración clave en relación con el futuro del espacio: “Cristina representa la esperanza y son cada vez más los argentinos que quieren que vuelva a gobernar”.

La afirmación marcó un punto de inflexión en la discusión interna, ya que hasta el momento ningún referente kirchnerista había sido tan explícito sobre la proyección electoral de la ex presidenta. En este planteo, Kicillof no es mencionado como una opción, lo que refuerza la idea de que la agrupación no lo considera parte de su estrategia de regreso al poder.

Por su parte, Máximo Kirchner también envió un mensaje político al afirmar: “La mitad de nuestro trabajo es que uno de los pibes y pibas llegue a la Casa Rosada, y que el día que tenga que irse tenga una plaza como la del 9 de diciembre”, en referencia a la despedida de Cristina Fernández de Kirchner en 2015.

Kicillof, ausente en la estrategia de La Cámpora

Las declaraciones de Cámpora y Kirchner dejaron en claro que el kirchnerismo mantiene su apuesta por Cristina Fernández de Kirchner como única líder con proyección electoral. En ese esquema, Axel Kicillof no es parte del plan.

El propio accionar de la ex mandataria reforzó esa idea. En sus redes sociales, publicó imágenes de la movilización, pero en ninguna de ellas apareció el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Un peronismo movilizado, pero dividido

El 24 de marzo volvió a ser una jornada de movilización masiva para el peronismo, con consignas unificadas en defensa de los derechos humanos y en rechazo a las políticas de Milei. Sin embargo, la forma en que se llevó adelante la marcha dejó en evidencia que las diferencias dentro del espacio siguen sin resolverse.

Mientras La Cámpora deja en claro su apuesta por el regreso de CFK, Kicillof quedó relegado en la ecuación política. En medio de una interna que se profundiza, el peronismo bonaerense transita un escenario de fragmentación que pone en duda su capacidad de recomposición de cara al futuro.