-¿Cómo recibió el bloque la decisión de Axel Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales?

La consideramos una decisión tardía. Creo que el objetivo del Estado provincial debería haber sido dar previsibilidad al elector porque estuvimos durante meses con idas y vueltas: que se desdobla, que no se desdobla, que se hace concurrente, que no, a quién favorece y a quién no favorece esa modalidad.

La población quedó rehén de una decisión política que estuvo claramente vinculada a intereses partidarios. Y eso no debería ser así. Incluso recuerdo haber escuchado a referentes del Ejecutivo provincial criticar en su momento la decisión de Javier Milei de suspender las PASO, argumentando que en un año electoral no deben hacerse modificaciones que puedan afectar el proceso democrático. Sin embargo, el gobernador especuló durante meses para definir qué hacer con las elecciones, evaluando a quién beneficiaba y a quién no.

Desde lo autonómico, entiendo que es válida la decisión de desdoblar. La provincia merece tener una elección donde el tema de agenda sea exclusivamente bonaerense y que el votante evalúe cuestiones como la situación del IOMA, de la policía, de los hospitales, sin estar condicionado por el escenario nacional. Pero insisto: lo que critico es la demora en tomar la decisión, y que esa demora haya estado motivada por intereses partidarios.

-Desde el PRO, ¿quieren que se realicen las PASO o buscarán algún acuerdo para suspenderlas, teniendo en cuenta que el gobernador envió un proyecto a la Cámara Alta?

No he visto aún ese proyecto, pero el PRO ya tenía iniciativas presentadas en el Senado respecto a las PASO. Así que entiendo que el bloque votaría en consonancia con la suspensión.

En su momento, el proyecto de la senadora Aldana Ahumada planteaba que los fondos que no se destinaran a la organización de las PASO debían tener una afectación pública. Seguramente eso estará incluido en los considerandos del proyecto de ley actual.

-Por último, senador: ¿qué piensa de la posibilidad de que Cristina Fernández sea candidata por la Tercera Sección?

Desde mi punto de vista, no lo veo factible, no creo que esa posibilidad sea real. Podría, perfectamente, integrar una lista nacional para la Cámara de Diputados en las elecciones de octubre. Yo la veo jugando en el escenario nacional.

Entiendo que esa versión surge como una jugada para que su facción política tenga más espacio en las listas que seguramente se están negociando en este momento. Puede ser que suceda, sí, pero sinceramente no lo creo probable.