La Cámpora acusa a Ferraresi de “censura” en Avellaneda

La interna en el Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires atraviesa su momento más tenso. El último capítulo del conflicto se desató en Avellaneda, donde militantes camporistas denunciaron maniobras de censura por parte de la gestión que comanda Jorge Ferraresi contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner.

Las acusaciones, encabezadas por el titular del PJ bonaerense y diputado nacional Máximo Kirchner, apuntaron directamente al municipio por intentar frenar una campaña callejera que promovía a la ex presidenta.

La denuncia no fue menor: según el propio Kirchner, patrulleros y personal municipal intervinieron para impedir que una camioneta con cartelería alusiva a Cristina circulase por las calles de la ciudad. “Hoy en Avellaneda. Bueno. Ni lloramos ni nos quejamos. Más ganas. Más militancia. Siempre para adelante”, escribió el diputado en redes sociales, junto a un video que muestra el operativo municipal.

La acusación fue inmediatamente replicada por otros referentes de La Cámpora. Desde el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, expresaron: “Hay que ser cachivache para mandar un patrullero a bajar carteles de Cristina. En fin, militar el doble”.

A su vez, el senador provincial Emmanuel González Santalla, también alineado con el sector camporista, pidió no perder el foco: “Compañeros, compañeras, nosotros a militar, a construir para nuestro pueblo, junto a Cristina. Que no nos distraigan”.

Estas declaraciones evidencian el creciente malestar con Ferraresi, que ya viene siendo fuertemente cuestionado dentro de su propio distrito por el fracaso en la prestación de servicios básicos, y una crisis sanitaria sin precedentes, entre otras problemáticas que reflejan una gestión "agotada".

También avivaron aún más las diferencias internas entre quienes promueven la figura del gobernador Axel Kicillof como nuevo líder del peronismo bonaerense y los sectores que se encolumnan detrás del liderazgo histórico de Cristina Kirchner.

El trasfondo político: elecciones desdobladas y sin PASO

El conflicto se da en un contexto de reconfiguración del escenario electoral en la provincia. El desdoblamiento de los comicios provinciales, dispuesto por Kicillof para el próximo 7 de septiembre, marcó un quiebre entre el Ejecutivo bonaerense y La Cámpora, que lo interpretó como una “decisión unilateral”.

A esto se suma la reciente suspensión de las PASO, aprobada por el Senado bonaerense, que dejó aún más enredado el calendario electoral. Con un cronograma indefinido y sin internas a la vista, la pelea por el control político del PJ se vuelve cada vez más cruenta y directa.

Larroque endurece su discurso y apunta a Máximo Kirchner

Semanas antes del episodio en Avellaneda, el ministro de Desarrollo a la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, había encendido la mecha con duras críticas a La Cámpora. En una entrevista radial, acusó al espacio de “menoscabar la figura del gobernador” y sostuvo que “Cristina es rehén del grupito de Máximo”.

Larroque incluso calificó como “golpe institucional” el acto realizado en Atenas, a pocas cuadras de la Casa de Gobierno, donde se escucharon cánticos contra Kicillof. “No dejaron sin presupuesto, sin endeudamiento, sin fiscal ni impositiva a fin de año. La Cámpora articuló todo ese movimiento”, denunció.

El ministro, que también se referencia con Kicillof, remarcó que el mandatario agotó todas las instancias de diálogo: “Axel viene planteando esto hace meses. Incluso este domingo intentó negociar, pero no hay contrapropuestas claras. En ese marco, el gobernador tiene la potestad de definir”.

Si bien las tensiones entre el kirchnerismo duro y el armado de Kicillof no son nuevas, lo ocurrido en Avellaneda marca un punto de no retorno. La disputa por el control simbólico y territorial del peronismo bonaerense ya no se oculta tras declaraciones formales ni estrategias compartidas: se expresa en las calles, en las redes y en cada movimiento de campaña.

En el medio, el PJ se encamina a unas elecciones clave sin reglas claras ni una conducción unificada. Con las PASO casi suspendidas, trabas en la definición de los plazos del cronograma electoral y las elecciones provinciales desdobladas, la interna se traslada a los territorios. En esa carrera, nadie parece dispuesto a dar el brazo a torcer.

Y mientras el kirchnerismo empuja el operativo clamor por Cristina, desde el entorno de Kicillof refuerzan el discurso de “unidad institucional” detrás del gobernador. Lo que está en juego no es solo una campaña o una lista, sino el futuro del peronismo en la provincia más poblada del país.