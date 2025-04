La Cámara de Diputados será escenario hoy de una extensa jornada política con la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por el escándalo generado en torno a la criptomoneda $Libra. Ambos funcionarios deberán responder por el presunto rol del Poder Ejecutivo en la promoción de un esquema vinculado a la divisa digital.

La sesión comenzará a las 14 horas, y se espera que se extienda por al menos 10 horas, según estimaciones acordadas entre los bloques durante una ronda de reuniones celebrada el lunes. En esos encuentros, se pactaron las condiciones para garantizar un desarrollo ordenado de los debates.

Exposiciones y dinámica de la interpelación

Tanto Francos como Cúneo Libarona dispondrán de 60 minutos, ampliables a 90, para presentar sus exposiciones iniciales. A continuación, los bloques que impulsaron la resolución de interpelación —Unión por la Patria (UP), Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica (CC) y Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT)— podrán realizar preguntas, organizadas en bloques de siete a diez, que serán respondidas por los funcionarios.

El cierre del debate quedará en manos de los jefes de bancada o los legisladores referentes en el tema, quienes darán sus consideraciones finales tras el intercambio con los miembros del gabinete nacional.

Ausencia de Caputo y tensiones por su decisión

Uno de los datos que genera más polémica es la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien fue formalmente convocado pero optó por no asistir. Esta decisión fue vista por algunos legisladores como un desplante, e incluso se mencionó la posibilidad de recurrir a la fuerza pública para garantizar su presencia en el recinto.

Caputo tiene previstas actividades en paralelo, entre ellas un discurso en la Expo EFI (Economía-Finanzas-Inversiones), a realizarse en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Origen de la sesión y situación del resto de los involucrados

La interpelación fue impulsada hace tres semanas, para el 22 de abril, pero fue pospuesta a raíz de la muerte del papa Francisco, lo que afectó la agenda legislativa. Pese a los reclamos de algunos sectores opositores, finalmente no serán interpelados ni el presidente Javier Milei ni su hermana, Karina Milei, por falta de consenso entre las bancadas.

Asimismo, Roberto Silva (h), titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), permanece en stand by, ya que algunos diputados consideran que, al no ser ministro, su presencia no se justifica en este contexto.

La posición oficial: "No hubo dolo ni responsabilidad"

En la antesala de su exposición, Francos reiteró en declaraciones radiales que no hubo “ninguna responsabilidad, dolo, ni mala intención” por parte del presidente de la Nación en la publicación que generó la polémica. También remarcó que “la Justicia se está encargando” de la investigación y vinculó el episodio con situaciones frecuentes en períodos electorales.

La estrategia del jefe de Gabinete será ofrecer una breve exposición con la postura oficial y luego pasar directamente a responder las consultas formuladas por los diputados en el marco de la comisión investigadora creada por la Cámara baja.

Informes previos y cuestionamientos por falta de respuestas

Durante el mes de abril, Francos había presentado un informe de gestión en Diputados, en el que solo respondió 70 de las 120 preguntas formuladas en relación con el caso $Libra. En ese documento, se aclaró que las respuestas faltantes se darían en la sesión prevista, lo que no evitó que la oposición elevara sus críticas por la falta de transparencia y la demora en la entrega de información considerada clave.

El caso de la criptomoneda $Libra se convirtió en una de las controversias más resonantes del actual período legislativo, y su tratamiento en el recinto promete una jornada cargada de tensión política.