Con un golazo de Álvaro Angulo, Independiente venció 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera y lo eliminó del Torneo Apertura, accediendo así a las semifinales donde se enfrentará a Huracán. El resultado dejó en una delicada situación al equipo Xeneize, que volvió a ser silbado por su público y se quedó sin chances en el certamen local.

El golpe anímico fue evidente tanto en las tribunas como dentro del campo de juego. El entrenador interino, Mariano Herrón, dio la cara tras el partido, visiblemente afectado, y respondió a las consultas sobre el rendimiento del equipo, los cambios realizados, el clima que se vivió y su futuro.

“Es una frustración grande”: el impacto de la derrota

Herrón no esquivó la responsabilidad por el resultado y reconoció el golpe que significó la eliminación: “Es una frustración grande al no haber podido cumplir el objetivo, que era pasar de fase. ¿Si es un fracaso? Me hago cargo de los partidos que me tocaron a mí. ¿Qué se les dice a los jugadores? Hoy no se le dice nada, hay un dolor grande, se reflexionará a partir de mañana y en los próximos días”, aseguró el DT interino.

Cambios sin efecto y un segundo tiempo que no convenció

El técnico también hizo una autocrítica sobre el desarrollo del encuentro y la caída del rendimiento de un tiempo a otro. “No sé por qué cambió el rendimiento de un tiempo a otro. El primer tiempo fue muy bueno, tuvimos tres o cuatro situaciones claras. Creí que con los cambios que hicimos íbamos a tener más juego”, señaló.

El ingreso de Cavani y Herrera no cambió el panorama

Entre las variantes que realizó, Herrón apostó por el regreso de dos figuras que venían de recuperarse de lesiones: Edinson Cavani y Ander Herrera. Sin embargo, no lograron modificar el rumbo del encuentro. “No se cumplió el objetivo con los cambios, pero tenía en el banco a dos jugadores de jerarquía que nos podían dar algo diferente, manejo en la mitad de cancha y gol, pero no se pudo”, explicó.

Sobre su futuro: “Vamos a ver qué piensan en este momento”

Consultado por su continuidad en el cargo, Herrón evitó definiciones y reiteró que no tuvo conversaciones con la dirigencia. “No hablé absolutamente nada, me sentí como las otras veces en las que fui interino, comprometido al 100%”, expresó. Y agregó: “No hablé nada, vamos a ver qué piensan en este momento”.

El clima tenso en La Bombonera y su visión sobre el equipo

Los cánticos e insultos desde las tribunas no tardaron en aparecer, tanto para los futbolistas como para la Comisión Directiva liderada por Juan Román Riquelme. Al respecto, Herrón fue tajante: “No creo que les haya quemado la pelota a los jugadores, la sensación será de ustedes. Independiente tiene virtudes, tiene funcionamiento, hace tiempo que trabaja con el entrenador”, respondió cuando se le preguntó si la presión había afectado al equipo.

Un desarrollo parejo y un gol que definió el destino

El partido fue parejo en cuanto a llegadas, con oportunidades para ambos equipos y una gran actuación del arquero de Independiente, Rodrigo Rey, que sostuvo el cero en su arco con varias intervenciones clave. El quiebre llegó a los 64 minutos, cuando Álvaro Angulo rompió la igualdad con una destacada jugada individual.

Desde entonces, el Rojo se mostró más firme en defensa y apostó a la contra, mientras Boca intentaba sin claridad. Las ideas no aparecieron, el juego se apagó y el equipo no logró responder en un contexto cargado de presión e impaciencia.

Lo que viene para Boca: Mundial de Clubes y nuevo DT

Con la eliminación consumada, Boca tendrá ahora unas semanas para reorganizarse antes de su participación en el Mundial de Clubes. Mientras tanto, Riquelme y el Consejo de Fútbol tendrán la responsabilidad de definir quién será el próximo entrenador del plantel profesional.