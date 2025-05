Con una destacada convocatoria en el Teatro Municipal “Luis Sandrini”, la comunidad de Necochea celebró el 215° aniversario de la Revolución de Mayo con una gala artística repleta de emoción, talento y reflexión. La sala “Milagros De La Vega” se vio completamente colmada para vivir una jornada patria que combinó lo cultural con un mensaje político y social contundente por parte del intendente Arturo Rojas.

El reconocimiento a artistas y trabajadores de la cultura

El evento, que se desarrolló en la víspera del 25 de Mayo, tuvo una duración aproximada de dos horas y contó con la participación de múltiples artistas locales. Finalizada la presentación artística, Rojas tomó la palabra para destacar el trabajo del equipo de la Dirección de Cultura, encabezado por Juan Gamba y Enrique Parisey, junto con Matías Sierra, al frente de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo. También valoró la entrega de todos los artistas que participaron en el evento.

“La patria no se construye con un solo hecho, sino todos los días”

Al referirse a la fecha conmemorativa, el jefe comunal expresó: “Quiero recordar a aquellos valientes, hombres y mujeres que con mucho coraje tomaron la decisión de construir este primer gobierno patrio en 1810, que después se transformó en la libertad y el nacimiento de nuestra querida Argentina, el reconocimiento hacia ellos por haber dado el paso inicial de la patria”.

Pero además, Rojas invitó a pensar la patria como una construcción cotidiana: “La patria no se construye con un hecho en particular solamente, sino que se sigue construyendo todos los días y es nuestra obligación no olvidarnos de las raíces ni de los valores de aquellos que dejaron su vida para esta patria maravillosa, inmensa y diversa que tenemos”.

Valoración del trabajo cotidiano y de cada rol en la comunidad

En su mensaje, el intendente subrayó el rol de distintos sectores de la sociedad que, según afirmó, también construyen la patria a diario. “Argentina es un país como muy pocos y tenemos que saber disfrutarlo, a la patria la hacemos todos los días, y quiero reconocer a los docentes que hacen patria educando a nuestros hijos; a los profesionales de la salud que hacen patria cuidando a los enfermos; a los bomberos que la hacen durante un incendio, y así a todas las profesiones y trabajadores que tenemos en el país, que día a día construyen la patria”.

También marcó la necesidad de una mirada inclusiva frente a los desafíos actuales: “Es nuestra obligación sostener esos valores y construir nuestra comunidad, en un momento muy particular que vivimos en Argentina, la patria tiene que ser para todos y no solo para sectores privilegiados en términos económicos”.

Un llamado al compromiso colectivo y a no caer en el egoísmo

Rojas finalizó su intervención con un fuerte llamado a recuperar valores colectivos frente al individualismo. “Una nación y una patria no se construye desde el egoísmo, sino desde la solidaridad, no se puede sostener una patria desde la indiferencia, sino desde la empatía, y no se puede avanzar desde el individualismo sino desde el compromiso colectivo, porque la patria no es un negocio, es un proyecto de todos y cada uno de nosotros, y los invito a seguir renovando ese compromiso para seguir construyendo la patria con todos adentro, por una sociedad más justa y soberana para todos”.

El arte como protagonista de la jornada

Durante la gala se presentaron la Banda Municipal, el Instituto Superior Municipal de Necochea, María Paula Soldavini, Sebastián Matos, Franco Laterza, María Florencia Pinzone, Iván Herrera, Romina Suárez, Liliana González, la Academia de Folklore Mariano Necochea y el grupo de teatro de Norma Pereyra. Cada uno de los espectáculos contribuyó a una noche inolvidable que combinó identidad, cultura y emoción.