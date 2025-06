Un nuevo plenario en el Senado reabrirá el debate sobre el desarrollo de energías renovables y la actividad minera, con foco en el hidrógeno verde y en la creación de protocolos para el cierre de emprendimientos. La reunión será encabezada por las comisiones de Energía y de Medio Ambiente, ambas presididas por senadores de la UCR, y tendrá lugar desde este miércoles a las 13.

A pesar de que el Gobierno nacional ha mostrado escaso interés en estos temas, la iniciativa proviene de sectores dialoguistas y opositores que buscan reactivar propuestas paralizadas por años de “lobby desprolijo y mala praxis”, tanto durante los gobiernos anteriores como en el actual.

Proyectos multipartidarios por el hidrógeno verde

La senadora Edith Terenzi (UCR) es una de las impulsoras del proyecto de ley sobre hidrógeno verde. La iniciativa, presentada el año pasado, cuenta con apoyos de distintas fuerzas: Carlos Linares (kirchnerismo), Andrea Cristina (PRO), Flavio Fama y Mercedes Valenzuela (UCR), y Carlos Espínola (peronismo disidente).

El proyecto propone declarar “de interés nacional el desarrollo de la tecnología, la producción, el transporte, la distribución, el uso y aplicaciones del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones y sus derivados”. También incluye la fabricación de equipos y generación de energía eléctrica renovable con ese fin.

Según los fundamentos presentados por Terenzi, la columna vertebral de la propuesta proviene de PlataformaH2 Argentina, que busca promover el desarrollo del hidrógeno verde como parte del proceso de descarbonización. “Más allá de la disputa ambiental, lo cierto es que aún no hay mercado acá. Y, en honor a la verdad, el costo de la logística de transporte es más que considerable. Dicho esto, no puede no arrancar el debate de esto; si no, llegamos tarde a todo”, señaló a Infobae una fuente al tanto del tema.

Un posible invitado de peso: Ignacio Torres

Aunque aún no fue confirmado oficialmente, se espera que al plenario sea invitado el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien este mismo lunes participará del evento “Energía Chubut – Tierra de Futuro” en el Hotel Four Seasons. El encuentro, que se desarrollará de 9 a 14, también contará con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ex presidente Mauricio Macri.

Cierre de minas: buscan establecer protocolos claros

Además del tema energético, el plenario abordará la necesidad de establecer protocolos para el cierre de minas, una cuestión que también genera preocupación entre los legisladores. Hay tres proyectos en análisis: uno de Terenzi, otro de Fama, y un tercero impulsado por la ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci (kirchnerismo).

Una vez finalizado ese debate, la comisión de Energía continuará en soledad para tratar incentivos a la producción de hidrocarburos en cuencas maduras, una demanda reiterada de gobernadores petroleros que siguen ejerciendo presión sobre el Poder Ejecutivo.

La otra agenda de las comisiones del Senado

Por otro lado, no hay convocatorias a la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Alejandra Vigo (peronismo disidente), para tratar la eventual ampliación de la Corte Suprema. En cambio, se citaron asesores para intentar avanzar en proyectos de reforma sobre la integración de la Auditoría General de la Nación (AGN).

En paralelo, este martes la atención se centrará en la bicameral que regula la Defensoría del Niño. Tras la salida del mandato auto prorrogado de Marisa Graham, se debe definir cómo continuará el funcionamiento de un organismo que interviene en situaciones extremadamente sensibles. La semana pasada, oficialismo y dialoguistas desactivaron esa prórroga, pero todavía no está claro el rumbo que tomará la Defensoría, en medio de un escenario institucional frágil.

Villarruel reacomoda su juego interno en la Cámara alta

Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel —también presidenta del Senado— atraviesa un proceso de reacomodamiento en su entorno político. En las últimas semanas realizó designaciones controvertidas, desplazó a parte de su equipo original y empoderó a un nuevo sector, igualmente alineado a su figura. Según trascendidos legislativos, algunos cambios internos habrían sido acompañados por gestos limitados hacia empleados.

“Volvió la discriminación según apellido y banca con los gremios o partidos políticos. Por eso las recategorizaciones no fueron completas”, deslizaron desde un despacho con trayectoria en el Congreso.