Paro de 48 horas en el Garrahan y marcha a Plaza de Mayo

El conflicto en el Hospital Garrahan escala sin freno. A partir de este martes, los trabajadores realizarán un paro de 48 horas en reclamo de una urgente recomposición salarial. La medida fue anunciada luego de que el Gobierno no presentara ninguna propuesta en la última audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo.

Además, el miércoles se movilizarán hacia Plaza de Mayo a las 16, con una concentración previa en Plaza Congreso a las 11, para acompañar una nueva instancia de diálogo, aunque los gremios ya anticiparon su desconfianza.

La respuesta oficial, ausente y sin oferta concreta

La semana pasada, representantes de los gremios ATE y APYT participaron de una audiencia en la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, no asistió ningún funcionario de jerarquía nacional. Solo se presentaron dos directores administrativos del Hospital Garrahan, quienes dijeron que “venían a enterarse del conflicto” para elevarlo al Concejo de Administración.

“La propuesta es cero”, remarcó con indignación Norma Lezana, titular de APYT. Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, criticó con dureza: “Asistimos a la audiencia solo los representantes de los trabajadores y 4 perejiles del Garrahan. Está claro que no tienen interés en resolver el conflicto”.

Lipcovich: “El conflicto escaló y el paro va a ser enorme”

Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan, fue contundente: “El Gobierno pretendió cerrar el conflicto con su extorsión a residentes. Pero el paro de planta, que somos más del 90% del hospital, fue enorme la semana pasada y esta vamos a 48 horas”.

Desde el gremio explican que más de 200 profesionales ya renunciaron en lo que va del año. Y el contraste salarial con el sector privado es abismal: “Nos pagan $6.000 la hora de guardia pediátrica, mientras que en el privado llega a $27.000”.

Saavedra: “No importan los salarios ni los niños, solo el déficit fiscal”

Diego Saavedra, otro de los delegados de ATE, cruzó al ministro de Salud Mario Lugones: “Es vergonzoso que haya dicho que no importan los salarios miserables ni que los niños no sean atendidos, sino que no haya déficit fiscal”.

Saavedra también destacó la solidaridad creciente con la lucha del Garrahan: “Los docentes bonaerenses paran y se movilizan con nosotros este miércoles. Si gana el Garrahan, ganamos todos contra la motosierra de Milei”.

Residentes: bono sin aumento y presión para levantar el paro

La semana pasada, los residentes del hospital se vieron “obligados” a suspender su paro indefinido tras una dura amenaza de despidos. A cambio, el Gobierno les ofreció un bono no remunerativo que eleva los ingresos netos a más de $1.300.000 para un residente de primer año y hasta $1.500.000 para jefes de residencia. Sin embargo, el personal de planta —la inmensa mayoría del hospital— sigue sin respuestas concretas.