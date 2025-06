En medio del operativo por Cristina, Kicillof junta a su tropa

Este martes desde las 14, más de 40 intendentes, legisladores, sindicalistas y referentes sociales se reunirán en La Plata convocados por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lidera el gobernador Axel Kicillof. La cita busca coordinar la participación en la marcha prevista para mañana miércoles, en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, y al mismo tiempo mostrar músculo político frente a las tensiones que atraviesan al peronismo.

La convocatoria se produce en un contexto cargado: la Corte Suprema ratificó la condena contra CFK por la causa Vialidad —seis años de prisión domiciliaria y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos— y la interna en Unión por la Patria sigue al rojo vivo.

“El calendario electoral no se toca porque Axel decide como Gobernador, no como un gerente que recibe órdenes”, lanzó el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, dejando en claro que el respaldo a la vicepresidenta no implica subordinación.

El músculo del MDF frente al avance de Milei

El plenario en La Plata será también una instancia para organizar políticamente al MDF, en un intento por consolidarse como un actor autónomo dentro del oficialismo bonaerense. Entre los asistentes confirmados se encuentran intendentes, referentes sindicales de la CGT y las dos CTA, además de organizaciones sociales como Somos Barrios de Pie.

“Axel no es gerente, es Gobernador de la Provincia de Buenos Aires”, remarcó Correa, en un mensaje dirigido tanto hacia adentro del PJ como hacia el gobierno nacional de Javier Milei. El dirigente sindical, figura clave del riñón kicillofista, también apuntó que el MDF “no es un espacio contra nadie, pero tampoco subordinado a nadie”.

El encuentro de hoy es la continuidad del cónclave de la semana pasada entre Kicillof y su tropa de intendentes. Pero esa reunión quedó opacada por el impacto del fallo contra CFK. Esta vez, con la marcha en el horizonte, el MDF buscará recuperar protagonismo y dejar en claro que, si bien acompaña a Cristina, la lapicera bonaerense no se negocia.

Una marcha para Cristina, con mensaje hacia el PJ

La movilización de este miércoles, bajo la consigna “Basta de persecución, basta de partido judicial”, servirá como respaldo explícito a CFK, pero también como una demostración de fuerza del MDF. Según fuentes cercanas a Kicillof, se espera una masiva participación de militantes, con fuerte presencia gremial y territorial.

“Es una marcha para decirle a Milei que el peronismo está de pie, pero también para mostrar que el MDF es una fuerza viva dentro de Unión por la Patria”, señaló un dirigente bonaerense. Kicillof ya convocó a través de su cuenta de X: “Este miércoles 18 acompañamos a Cristina hasta Comodoro Py y de vuelta a su casa. Defenderla es defender la democracia”.

El delicado equilibrio con el cristinismo

Aunque desde el MDF se plegaron discursivamente a la defensa de Cristina, las diferencias con La Cámpora siguen latentes. La discusión de fondo gira en torno al control del armado de listas para las elecciones del 7 de septiembre, cuyo cierre será el 19 de julio.

“El único adversario es Milei”, repiten desde el entorno de Kicillof. Pero puertas adentro, las tensiones con el cristinismo por el liderazgo del espacio y la estrategia electoral no cesan. Mientras algunos intendentes, como el de Ensenada, promueven listas testimoniales, otros como Fernando Espinoza (La Matanza) reclaman una lista de unidad. “Con Cristina o sin Cristina, en la Tercera se gana”, soltó un jefe comunal del conurbano, aunque advirtió que “la unidad no es automática, porque al gobernador lo llenaron de tortazos”.

Durante el fin de semana, varios intendentes del MDF estuvieron en la sede del PJ, convocados por las intendentas cristinistas Mayra Mendoza (Quilmes), Mariel Fernández (Moreno) y la secretaria general del partido, la jefa del bloque de senadores provinciales de Unión por la Patria, Teresa García. Según comunicaron desde Matheu, el objetivo es garantizar “una movilización histórica” para el miércoles.

Correa, el operador del territorio

El rol de Walter Correa es central. Ministro de Trabajo y referente sindical, Correa se ha consolidado como una pieza clave en el armado político del MDF. Es uno de los principales operadores del gobernador en la mesa política del PJ y un firme defensor de la autonomía bonaerense.

“Tenemos que construir desde el territorio y darle al pueblo un proyecto que represente sus necesidades”, afirma Correa, que también está a cargo de buena parte de la logística de la marcha y del plenario.

Kicillof juega fino mientras define su liderazgo

Este martes, tras la reunión del MDF, Kicillof participará a las 18 hs de la reunión de gobernadores peronistas convocada por el senador José Mayans en la sede del PJ nacional. Se trata de una señal de acercamiento a CFK, con quien el mandatario bonaerense retomó el diálogo tras meses de tensión. Sin embargo, la discusión por el armado electoral sigue abierta.

Por ahora, el MDF aguarda los próximos movimientos. Respaldan a Cristina, pero esperan que no se impongan condiciones desde el cristinismo en la negociación de las listas. “Todo es dinámico”, admiten en voz baja. Pero en lo inmediato, el plenario de hoy será la primera postal de un peronismo que intenta reordenarse sin perder identidad.