La quinta jornada del Mundial de Clubes promete ser una de las más atrapantes del certamen, con la presentación oficial del Real Madrid bajo la dirección técnica de Xabi Alonso, quien reemplaza a Carlo Ancelotti. Además, será el turno de otros dos gigantes del fútbol europeo: Manchester City y Juventus. El torneo, disputado en Estados Unidos, sigue sumando capítulos con cruces de alto vuelo entre campeones continentales.

Real Madrid inicia el Grupo H con nuevo técnico y presencia argentina

El plato fuerte del día estará en el Hard Rock Stadium de Miami, donde el Real Madrid enfrentará al Al Hilal de Arabia Saudita, campeón asiático de 2021. Este duelo marcará el estreno de Xabi Alonso como DT del Merengue, en un partido que además contará con participación argentina: Facundo Tello será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade. El mexicano César Ramos será el cuarto árbitro.

El encuentro está programado para las 16.00 (hora de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil), con transmisión en directo para una audiencia global.

El Manchester City abre la jornada ante Wydad AC

La acción comenzará en el Lincoln Financial Field de Philadelphia con el duelo entre el Manchester City de Pep Guardiola y el Wydad AC de Marruecos, campeón africano de las temporadas 2021 y 2022. El árbitro será el brasileño Ramon Abatti.

El partido se disputará desde las 13.00 (hora argentina) y abrirá la actividad del Grupo G, donde la Juventus también hará su estreno.

Pachuca se mide con Red Bull Salzburgo en Cincinnati

La jornada continuará en el TQL Stadium de Cincinnati con el choque entre Pachuca de México, ganador de la Concachampions 2024, y Red Bull Salzburgo de Austria, clasificado a través del ranking UEFA. El árbitro será Mustapha Ghorbal, de Argelia.

El partido se jugará a las 19.00 (hora argentina), en lo que será el segundo compromiso del Grupo H.

Juventus cierra la fecha frente al Al Ain

Finalmente, en el Audi Field de Washington DC, Juventus hará su presentación en el certamen frente al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, campeón de Asia en la temporada 2023/24. La jueza designada para este partido es Tori Penso, de Estados Unidos.

El cruce se disputará a las 22.00 (hora argentina), completando la actividad del Grupo G.

Todos los partidos del día

MANCHESTER CITY VS. WYDAD AC (Grupo G)

Estadio: Lincoln Financial Field (Philadelphia)

Árbitro: Ramon Abatti (Brasil)

Hora Argentina: 13.00

REAL MADRID VS. AL HILAL (Grupo H)

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Hora Argentina: 16.00

PACHUCA VS. RED BULL SALZBURGO (Grupo H)

Estadio: TQL Stadium (Cincinnati)

Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia)

Hora Argentina: 19.00

AL AIN VS. JUVENTUS (Grupo G)

Estadio: Audi Field (Washington DC)

Árbitra: Tori Penso (Estados Unidos)

Hora Argentina: 22.00

