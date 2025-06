El mensaje de Cristina tras la masiva movilización

Horas después de la masiva movilización en Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país, Cristina Fernández de Kirchner volvió a alzar la voz. La expresidenta utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo popular y reivindicar su rol político, con un mensaje cargado de simbolismo, memoria y arenga militante.

“Quiero compartir con ustedes el mensaje que ayer dirigí a mis compatriotas cuando se movilizaron en la Plaza de Mayo y en distintos puntos del país”, escribió en su cuenta oficial de X, acompañando el texto con una foto de archivo en la que se la ve saludando desde un balcón.

“Vamos a volver”: el eje del mensaje a la militancia

Desde su domicilio en Constitución, donde permanece detenida cumpliendo su condena, Cristina le habló directamente a su base de apoyo. “Hace una semana me pregunté por qué, si dicen que estaba acabada, no me dejaban competir. Bueno, ya respondieron: la respuesta es esta”, apuntó.

La frase que más resonó fue clara: “Vamos a volver. Lo vamos a volver a hacer una y mil veces”, exclamó. Con ese tono emotivo que la caracteriza, recuperó una de las consignas históricas del kirchnerismo, y le dio una vuelta de tuerca cargada de esperanza y desafío.

“Queremos un país donde los pibes puedan comer”

Cristina apeló a un mensaje profundamente social: “Me gusta ese 'vamos a volver' porque revela una voluntad: la de volver a tener un país donde los pibes puedan comer cuatro veces al día y en el colegio les den libros y computadoras; que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un autito, una casita, un terrenito, algo que sea de ellos, conseguido con el esfuerzo de su trabajo, bien peronista. Los jubilados tenían remedios”.

La exmandataria interpeló directamente a quienes más golpeados están por la crisis, y se diferenció con fuerza del rumbo económico que lleva adelante el presidente Javier Milei.

“Desde la trinchera que sea, voy a seguir luchando”

Sobre el cierre, Cristina envió un mensaje que no dejó dudas sobre su intención de seguir participando activamente en la política argentina: “Vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí, junto a ustedes, como ustedes siempre han estado junto a mí”.

En un tono épico, concluyó con una frase que volvió a encender la llama kirchnerista: “Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver. Lo vamos a volver a hacer una y mil veces. Los pueblos siempre vuelven”.