El PRO apura la alianza con LLA en medio de presiones y desconfianza

Cristian Ritondo activó a fondo la maquinaria del PRO bonaerense para intentar cerrar filas con La Libertad Avanza (LLA) antes del vencimiento del plazo legal para alianzas, el próximo 9 de julio. La presión aumentó luego de la masiva movilización del peronismo en respaldo a Cristina Kirchner, que encendió las alarmas dentro del partido fundado por Mauricio Macri. Pero la rosca con los libertarios no avanza sin ruido: los 13 intendentes del PRO reclaman tener la lapicera en sus distritos, y advierten que no aceptarán imposiciones desde la Casa Rosada ni ceder espacios sin pelea.

El mensaje de unidad peronista aceleró las negociaciones

La marcha en Plaza de Mayo, con Cristina en el centro y el PJ en bloque, funcionó como catalizador. El PRO no quiere llegar debilitado a las elecciones provinciales del 7 de septiembre y busca capitalizar la alianza con Milei para no quedar rezagado. Pero el acuerdo todavía no está cerrado y las diferencias son fuertes.

El propio Ritondo lo dejó claro en sus redes: “Nos reunimos con Soledad Martínez para analizar en detalle la situación de los distritos de la Provincia y planificar juntos el camino hacia las elecciones del 7 de septiembre”. Martínez, intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO provincial, es una de las encargadas de ordenar el mapa amarillo junto al jefe partidario.

Ambos pactaron una reunión clave con los intendentes del PRO para el lunes 23, donde se terminarán de definir las condiciones del acuerdo con los libertarios. El foco está puesto en blindar los distritos que gobiernan los macristas, sobre todo en el interior, donde LLA carece de estructura local y podría ceder lugar en las listas a cambio de proyección nacional.

Los intendentes no quieren sorpresas

Sin embargo, puertas adentro crecen las tensiones. “Es como que manejamos dos informaciones, una la que nos baja Cristian y otra la que vemos en nuestros municipios”, soltó un intendente del interior, y advirtió que desde LLA “quieren encabezar ellos donde gobernamos”.

El caso más evidente es Junín, donde el intendente Pablo Petrecca enfrenta una fuerte interna con los ediles libertarios. El concejal de LLA, Juan Manuel Cornaglia, votó en contra del proyecto de una nueva terminal de ómnibus impulsado por Petrecca. El presidente del Concejo, Juan Fiorini, salió al cruce: “Con el voto negativo de algunos concejales que se opusieron, como siempre lo hacen a los avances de Junín”.

La queja generalizada en el PRO es que no hay garantías de que los acuerdos nacionales se traduzcan en respeto territorial. Por eso, varios jefes comunales evalúan plan B: ir con boleta corta, tejer alianzas con la UCR o sumar apoyos vecinalistas si el acuerdo con Milei no cierra.

El conurbano y los riesgos de nacionalizar la campaña

En el conurbano, la situación es aún más compleja. El único municipio PRO que sobrevivió es Vicente López, con Soledad Martínez al frente. En Tres de Febrero, el jefe comunal Diego Valenzuela ya se pasó a las filas libertarias. La posible nacionalización de la campaña en el AMBA —donde confluyen Jorge Macri y Milei— preocupa a los intendentes, que quieren priorizar sus gestiones locales y evitar quedar atrapados en una lógica de confrontación ideológica que no les rinde en las urnas.

Uno de los casos más llamativos es Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón. Según trascendió, analiza su regreso político a CABA, lo que reactivó especulaciones sobre tensiones internas y su compromiso con la estrategia bonaerense.

Qué dice la calle: Milei lidera, pero el PRO se estanca

Según una encuesta de Pulso Research, el 49,1% del electorado ya percibe a Macri y Milei como aliados, mientras que solo el 22,7% los considera opositores. En términos de intención de voto, La Libertad Avanza encabeza con el 38,8%, seguido por el peronismo kirchnerista, el federal y la UCR. El PRO, relegado, apenas alcanza el 4,9%.

Una eventual coalición entre libertarios y macristas subiría ese número a 39,8%, apenas un punto más que Milei en solitario. Lo que evidencia que la alianza podría no sumar votos, sino simplemente reorganizarlos. Mientras tanto, crecen otras opciones como el peronismo no K, la izquierda y el radicalismo.