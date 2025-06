La gestión de Nahuel Mittelbach en Florentino Ameghino atraviesa su momento más crítico. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente enfrenta crecientes cuestionamientos por un marcado déficit en materia de salud, viviendas y obra pública. En ese contexto, desde la oposición aseguran que "se va a llevar el título del más corrupto de la historia".

En esta oportunidad, el concejal de Unión por la Patria, Marcos Shanahan, acusó a Mittelbach de reaccionar con violencia ante las críticas a su gestión, de utilizar la página oficial del municipio para hostigar a quienes piensan distinto y de subejecutar fondos asignados a la red vial para financiar su campaña electoral. Además, denunció que el jefe comunal en apenas ocho meses solicitó cuatro licencias sin justificación clara y que mantiene una agenda más enfocada en viajes personales que en la administración local.

—Concejal, tiempo atrás usted manifestó a este medio que la gestión encabezada por Nahuel Mittelbach en Florentino Ameghino era el gobierno más corrupto de la historia local. Hoy, con el avance de su gestión y estos meses de mandato, ¿mantiene esa mirada o percibe algún cambio en la ciudad? ¿Qué ha cambiado y qué no desde entonces?

Venimos en la misma senda que viene transitando el intendente, y en este momento está aún más consolidada la situación que veníamos planteando cuando decíamos que ya había recibido algunas imputaciones. La novedad más importante hoy es que el intendente, junto con la secretaria de Obras Públicas, pasó de la carátula de imputado directamente a procesado, por los hechos que habíamos mencionado en la nota anterior.

—Por los seis vecinos que fallecieron en un pozo cloacal de Blaquier en marzo de 2024...

Claro, los trabajadores que fallecieron en la localidad de Blaquier. Ya hay pruebas suficientes para dictar el procesamiento de estas dos personas.

—Y en términos de transparencia, ejecución de obras y rendición de cuentas, ¿cómo evalúa lo hecho por la actual gestión hasta ahora?

Nosotros pasamos hace un mes por la rendición de cuentas, donde, por supuesto, la parte oficialista la aprobó, y nosotros, desde nuestro espacio, como oposición que somos, no hicimos lo mismo: la votamos en contra.

Porque la administración del intendente, si uno la pudiera relacionar, por ejemplo, con el colegio secundario o con la universidad —si en el secundario aprobás con siete y en la universidad con cuatro—, Mittelbach, en la rendición de cuentas, por lo que nosotros podemos ver y cómo gastó los dineros, tuvo cero obra pública, cero prevención en materia de salud.

Se gastó el dinero prácticamente en ponerlo a plazos fijos, en fondos comunes de inversión, para generar dinero suficiente para la campaña que se avecina, subejecutando partidas en lo que respecta a la red vial. Si uno quiere hacer una evaluación rápida, Mittelbach quedó aplazado en el 2024 y hoy, a la altura de junio de 2025, se está llevando la gestión a marzo de 2026.

La verdad, es muy pobre, aparte de los otros condimentos que venimos charlando, esto de que lo asocian generalmente a salir siempre con temas nacionales, donde sale por la mala directamente, no por la buena.

Nahuel Mittelbach, intendente de Florentino Ameghino

—En este contexto que usted describe, evidentemente no ha habido una buena priorización de los recursos para los vecinos...

No. Netamente, esto se resume en que del presupuesto, que realmente es importante para Florentino Ameghino, estamos hablando de 9.000 millones de pesos, el 50% se lo ha gastado en salarios. Solamente ha comprado una motoniveladora que vale 200 millones.

La gestión de él la valora porque tapió los cementerios de Ameghino y Blaquier, que no sé a quién le va a beneficiar ese tema, y compró un regador. Después todo el otro dinero está en plazos fijos y fondos comunes de inversión que están generando dinero para la campaña.

El hecho de pagar los sueldos y luego hacer las inversiones en fondos comunes y plazos fijos, muestra cómo está la situación en Ameghino: cero obra pública, mucho desempleo, los negocios prácticamente cerrados.

Ameghino está dentro de un contexto de una zona rural, donde mucho trabajo lo ofrece el campo y mucho trabajo lo debe ofrecer el Estado. Acá el Estado se retiró, el Estado se fue. Acá quedó la gente, y el intendente, encerrado y viajando, pidiendo licencias cotidianamente. Ha pedido cuatro licencias en los últimos ocho meses.

—¿Cuál fue el motivo de las licencias solicitadas por el intendente?

En la última argumentó que tenía que viajar a Estados Unidos con un grupo de personas para capacitarse, no se entiende en qué. Iba con diversas personas, no se sabe a qué. Estuvo un mes. También se fue la secretaria de Obras Públicas a Europa. Ellos viven de viaje.

Yo quisiera hacer oposición, pero no hay obras, no hay políticas por las que nosotros podamos decir que nos estamos oponiendo a determinadas situaciones. Tampoco podemos ser críticos, porque tampoco hay obras para criticar, o sea que lo único que nos queda a nosotros y a todos los vecinos es la queja, decir 'esta gente no está, se fue, se retiró', el Estado no existe en Florentino Ameghino.

—Tiempo atrás, luego de una nota que usted brindó a GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente lo cruzó públicamente por algunas de sus declaraciones. ¿Cree que su rol como oposición le molesta al oficialismo?

Claramente, después de la nota que nosotros hicimos, ojalá hubiera sido el cruce solamente en algún medio y demás... Lo que hizo cuando yo pasé por el frente de la intendencia, fue pararme y quererme boxear. Prácticamente fue eso. Salió a querer boxearme por lo que yo había dicho.

Pero no es solamente conmigo. Nosotros acá tenemos un medio de comunicación, de alguien que también es un compañero político, que deja su parte en la política, Hugo Bas, y continuamente lo están atacando, y lo más complicado es que lo hace a través de la página del municipio. Porque si él lo hiciera desde su Instagram o Facebook personal, bueno, podría estar defendiéndose o haciendo una interpretación de lo que él considera.

Bloque de concejales de Unión por la Patria en Florentino Ameghino

Pero utiliza los medios del Estado, utiliza la página del municipio para atacar opositores, para atacar a la prensa, para denostarlos a ustedes y a todo aquel que él cree que lo ataca. Porque siempre él lo relaciona con que uno va contra su persona, y nosotros no estamos planteando si él es buena o mala persona, si es gordo o flaco, estamos evaluando lo que se hace a nivel municipal, lo que se hace a nivel Estado, las ausencias. Si hay algo bueno para decir, también lo vamos a decir.

Pero él todo lo lleva al terreno personal y al ataque cotidiano: a los concejales, a sus propios funcionarios. Tiene una estampida de funcionarios en los últimos seis meses que es notable. En la UCR, donde él milita, hay una interna feroz, y la gente que lleva muchos años allí está realmente enfrentada con él.

Es más, hay vecinos que pasan por el frente de la municipalidad y tienen miedo a que los llame para ponerlos a trabajar como funcionarios. Porque no le está quedando nada, se está quedando solo, por soberbio, por atacar, por muchas cosas.

A nosotros nunca nos llamó, nunca nos convocó. Nosotros por todos los medios le decimos: intendente, charlemos de política, charlemos de las cosas interesantes que pueden venir; pero no. Está convirtiendo la municipalidad prácticamente en un estudio jurídico dedicado a autodefenderse, porque las situaciones que tiene de acá en adelante son muchas.