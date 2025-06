El ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, lanzó duras críticas al presidente Javier Milei por el veto a la ley que creaba un fondo de $200 mil millones destinado a la reconstrucción de Bahía Blanca, tras el temporal devastador del pasado 7 de marzo. La norma había sido aprobada por el Congreso, pero fue rechazada por el Ejecutivo nacional.

“Decidió usar esa plata para otra cosa”

“Se había sancionado una ley creando un fondo de doscientos mil millones de pesos para Bahía Blanca, que por supuesto es absolutamente insuficiente, pero era un aporte concreto, y el Presidente de la Nación decidió vetarlo”, apuntó Katopodis en declaraciones radiales este miércoles.

El funcionario bonaerense remarcó que la ejecución del fondo no implicaba intervención de la provincia y que el gobierno nacional podía conveniar directamente con el municipio. “Podía elegir la forma de intervención. Lo importante es que el presidente decidió usar esa plata para otra cosa y no destinarla”, enfatizó.

Además, recordó que Milei ya había expresado su falta de compromiso con los afectados en Bahía Blanca: “En diciembre de 2023, el presidente fue y les dijo en la cara: ‘Arréglense con lo de ustedes’”.

Críticas por la falta de ayuda efectiva

Consultado sobre la asistencia nacional prometida a los damnificados por la tormenta, Katopodis fue contundente: “Llegó muy, pero muy parcialmente y es absolutamente insuficiente”. En ese marco, cuestionó la insensibilidad del Gobierno nacional frente a una tragedia que dejó víctimas fatales y destrozos millonarios.

“Que vaya el Presidente, que vaya alguno de sus ministros a Bahía Blanca y le pregunten a los comerciantes, a los industriales, a los vecinos, si necesitan o no una ayuda del gobierno nacional”, lanzó, desafiando directamente al Ejecutivo.

Consultado sobre la postura del intendente de Bahía Blanca, Katopodis sostuvo: “Está buscando no romper el diálogo y encontrar el mejor acuerdo”. Y aclaró: “El problema no es el intendente, el problema es el Presidente que veta una ley”.

Reelecciones indefinidas y defensa de la diversidad política

En la misma entrevista, el ministro bonaerense se refirió a la reciente media sanción de la ley que habilita las reelecciones indefinidas para legisladores provinciales y otros cargos electivos. Katopodis admitió que fue una votación con mayoría ajustada y reconoció: “El gobernador había sido claro en el sentido de que estaba a favor de permitir la reelección de los legisladores”.

Sin embargo, le bajó el tono al debate: “No me parece un tema sustantivo”. Y añadió: “Tenemos que trabajar mucho para mejorar la calidad institucional, pero está bien que cada uno tenga su posición. A mí, personalmente, no me parece que este sea el único punto para discutir la transparencia del sistema”.