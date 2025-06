Ritondo enfrenta críticas por "alcahueterismo" y tensiona con LLA por reelecciones indefinidas

La estrategia electoral entre el PRO bonaerense y La Libertad Avanza (LLA) transita una fase de decisiva marcada por tensiones internas, pases de factura y posturas encontradas. Mientras Cristian Ritondo insiste con que van a terminar juntos a pesar de todo, el gobernador chubutense Ignacio Torres los acusa de “alcahuetes” y crecen las diferencias con el mileísmo en la Legislatura por la reelección indefinida.

En entrevista radial, Ritondo —diputado nacional y presidente del PRO en Buenos Aires— admitió este jueves que el proceso de negociación no es sencillo. “Estamos avanzando bien, seguramente tengamos tensiones, pero vamos a terminar juntos”, aseguró. El dirigente remarcó que el objetivo sigue siendo construir una alternativa sólida para 2025 y 2027.

El peso de los intendentes y la pelea por las listas

“Son 135 distritos y 8 secciones electorales donde tenemos 13 intendentes importantes, con liderazgos”, explicó Ritondo. La negociación con el mileísmo avanza, pero con fricciones. “Siempre hay tensiones cuando se discuten los lugares”, dijo sobre las reuniones con Sebastián Pareja, armador de LLA.

El diputado también destacó el rol que ocupan los jefes comunales amarillos: “Es lógico que los intendentes tengan injerencia en el armado de las listas y que tengan garantizada la gobernabilidad”. En ese sentido, llamó a replicar la lógica del Congreso en territorio bonaerense. “Ya lo hicieron los bloques, me parece interesante el trabajo que estamos haciendo”, sostuvo.

Macri, la conducción y los límites de la alianza

Consultado sobre el rol de Mauricio Macri, Ritondo dejó en claro que la responsabilidad bonaerense es suya: “Macri sabe que, por ser el presidente del PRO en la provincia, la tengo yo. Pero si hablamos de qué es lo mejor para Argentina y para el PRO, lo vamos a conversar”.

También se refirió a la figura del gobernador Ignacio Torres, quien esta semana criticó con dureza a los dirigentes del PRO más cercanos al presidente Javier Milei. “Lo conozco a Nacho hace muchos años y está haciendo un buen trabajo en su provincia”, afirmó Ritondo, sin confrontar de forma directa.

Torres había apuntado sin filtros: “Prefiero un bloque chico con coherencia a caer en el alcahueterismo para sobrevivir en una lista”. En una entrevista televisiva, cuestionó a los “referentes peluca” del PRO, sin nombrar, pero apuntando a Ritondo y Diego Santilli. “Hablan como Milei, se peinan como Milei y aplauden todo sin espíritu crítico”, lanzó y sentenció: “No está mal perder elecciones. Lo que no podés perder es la identidad”.

Reelección indefinida: la grieta dentro de la alianza

Uno de los puntos más conflictivos entre el PRO y La Libertad Avanza gira en torno al proyecto que habilita la reelección indefinida de legisladores bonaerenses. El bloque libertario apoyó la iniciativa, mientras que el PRO se opuso en bloque.

“Nosotros no dimos los votos”, aclaró Ritondo, y deslizó una crítica a sus socios: “Habrá que ver quiénes acompañaron y si no fueron solamente del oficialismo provincial”. También anticipó que el PRO rechazará el proyecto en Diputados: “Ahí nos vas a encontrar parados a nosotros. No quiero hablar por LLA, pero entiendo que es lo que va a hacer”.

La diferencia de criterio dejó en evidencia una fisura que puede condicionar la consolidación del frente electoral. “Esperemos que los demás sectores no kirchneristas estén parados en ese lugar”, advirtió Ritondo, en un claro mensaje a sus socios de ocasión.